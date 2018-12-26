Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

Jesse Luken, de 'Glee', é detido por dirigir bêbado e bater o carro, diz site

Ator foi liberado da delegacia logo em seguida

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 18:56
26/12/2018 - O ator Jesse Luken, de 'Glee' Crédito: Twitter / @JesseLuken
Jesse Luken, que interpreta Bobby em Glee, foi detido nesta terça-feira, 26, após provocar um acidente por dirigir bêbado. As informações são do site TMZ.
O carro do ator subiu na calçada. O pneu dianteiro ficou destruído e o air bag protegeu Luken de ferimentos. Nenhum outro carro se envolveu no acidente.
Ao ser abordado pelos policiais, Luken passou por um teste de sobriedade - o bafômetro - e o resultado constou um elevado índice de álcool em seu corpo.
Segundo as autoridades, ele estava no banco do motorista e fedia a bebida. O ator foi fichado na delegacia e liberado logo em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados