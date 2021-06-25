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Novo Domingão?

Dani Calabresa e Welder Rodrigues comandam volta das 'Videocassetadas' à Globo

Humoristas comandam retorno do quadro aos domingos da TV no ‘Super Dança dos Famosos’

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:15
Dani Calabresa
Dani Calabresa Crédito: Instagram/calabresadani
As tradicionais Videocassetadas do fim de tarde dominical da TV Globo estão de volta. Os humoristas Dani Calabresa e Welder Rodrigues irão comandar o quadro no programa Super Dança dos Famosos deste domingo, 27.
"Os humoristas ficam com a missão de comentar os divertidos momentos que há tantos anos fecham os finais de semana do público", diz comunicado da Globo.
O programa que substitui o Domingão do Faustão, e continua com apresentação de Tiago Leifert, ainda traz a fase de repescagem da competição de dança. Os participantes dançarão ao som do pop atual para conseguir duas vagas na próxima etapa.
O Super Dança dos Famosos desta semana traz Rafa Kalimann, Caio Ribeiro e Wesley Safadão no júri artístico, além de Claudia Mota e Carlinhos de Jesus na parte técnica. O cantor Wesley Safadão também fará show no palco do programa.

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