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SÉRIE

Atores anunciam fim de 'Supernatural' na 15ª temporada: 'Mudou a vida'

Atores anunciaram último ano da série pelas redes sociais

Publicado em 25 de Março de 2019 às 20:04

Publicado em 

25 mar 2019 às 20:04
25/03/2019 - Jared Padalecki e Jensen Ackles na série "Supernatural" Crédito: THE CW
Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins, os principais atores de "Supernatural", anunciaram em um vídeo publicado no Twitter que a 15ª temporada será a última da série. 
"Temos uma grande notícia que queríamos que vocês ouvissem de nós", diz Padalecki no vídeo. "Nós acabamos de contar à equipe que, apesar de estarmos muito animados de estarmos indo à nossa 15ª temporada, ela será nossa a nossa última", diz Ackles.
"Quinze anos de um programa que certamente mudou a minha vida, eu sei que mudou a vida desses dois caras", afirma o ator.
Collins completa: "Nós amamos vocês e esta família não vai a lugar algum, apesar de que este programa está acabando".
A série começou a ser exibida nos Estados Unidos em 2005. Nela, Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) são dois irmãos caçadores de monstros e entidades sobrenaturais.

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