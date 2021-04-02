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Música

Sony Music oficializa compra da Som Livre, gravadora de Marília Mendonça

A empresa era parte do grupo Globo, e representa nomes do Sertanejo, Pagode, Funk, Forró e MPB

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2021 às 15:31
A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
A Sony Music Entertainment oficializou nesta quinta-feira (1º) a aquisição da Som Livre, gravadora responsável por nomes como Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Lexa.
A empresa era parte do grupo Globo, e representa nomes do sertanejo, pagode, funk, forró e MPB.
A Som Livre conta também com artistas em ascensão, como Israel e Rodolffo, Dudu MC, Filipe Ret e Grupo Menos é Mais.
Marcelo Soares, CEO da Som Livre, afirma: "Estamos, mais uma vez, no lugar certo para garantir as melhores possibilidades de desenvolvimento de carreira para nossos artistas e funcionários. Sou muito grato por tudo que conquistamos com a Globo, e estou ansioso por começar essa nova fase com a Sony".
De acordo com a Sony Music Entertainment, o consagrado elenco de artistas e autores da Som Livre terá acesso à sua rede global de recursos e parcerias oferecendo maior alcance mundial para a comunidade criativa brasileira.

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