Sony Music oficializa compra da Som Livre, gravadora de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

A Sony Music Entertainment oficializou nesta quinta-feira (1º) a aquisição da Som Livre, gravadora responsável por nomes como Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Lexa.

A empresa era parte do grupo Globo, e representa nomes do sertanejo, pagode, funk, forró e MPB.

A Som Livre conta também com artistas em ascensão, como Israel e Rodolffo, Dudu MC, Filipe Ret e Grupo Menos é Mais.

Marcelo Soares, CEO da Som Livre, afirma: "Estamos, mais uma vez, no lugar certo para garantir as melhores possibilidades de desenvolvimento de carreira para nossos artistas e funcionários. Sou muito grato por tudo que conquistamos com a Globo, e estou ansioso por começar essa nova fase com a Sony".