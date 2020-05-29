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Artes Virtuais

Série apresenta artistas de Cariacica e seus trabalhos nas redes sociais

Projeto da prefeitura da cidade leva os internautas ao interior dos ateliês dos artistas; vídeos vão ao ar uma vez por semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 14:12

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 14:12

A artista plástica Elaine Sohelo
A artista plástica Elaine Sohelo Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação
Os capixabas agora podem conhecer os ateliês e os processos criativos de artistas plásticos e visuais de Cariacica sem sair de casa. Desde a última terça-feira (26), o projeto ARtes Virtuais em Conversa" evidencia o talento de pintores, escultores, ceramistas, instaladores, fotógrafos e mestres do artesanato, apresentando o processo de produção nas redes sociais da prefeitura da cidade.
Assim, toda terça, a partir das 19h, as plataformas online acolherão vídeos onde o artista irá mostrar o seu trabalho, sua trajetória e detalhes de suas obras mais contundentes. 
A artista plástica Elaine Sohelo estreou a série. Natural de São Paulo, ela já vive no Estado desde a década de 90 e atualmente se dedica à produção de esculturas, painéis, instalações e objetos. Ela também promove e ministra aulas de cerâmica e mosaico em espaço próprio e em projetos contemplados em leis de incentivo.
No vídeo, ela falou sobre a produção de mini máscaras do congo, um dos símbolos culturais do Espírito Santo. Ao longo da gravação, ela também explicou que as mini máscaras são produzidas em argila e mostrou, passo a passo, como confeciona o item decorativo.
"O projeto 'ARtes Virtuais em Conversa', em conjunto com o programa 'Cultura em Redes' e o 'FestiLives de Inverno', atua com o objetivo de democratizar o acesso à cultura pela população, ampliar o público nas redes sociais dos artistas participantes e oferecer também leveza, entretenimento e o respiro essenciais neste período que estamos atravessando, pois entendemos que ficar sem AR te sufoca", explica a secretária municipal de Cultura, Renata Weixter.

PRÓXIMA DA LISTA

A próxima a vai participar da ação, no dia 3 de junho, é a fotógrafa Amanda Bolonha. Em seu vídeo, a artista mostrará fotos que compõem um projeto pessoal de apoio a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos.
"Conto um pouco da minha história, tive um casamento de três ano que era totalmente caracterizado por uma relação abusiva, falo da minha trajetória na fotografia. Ao longo dos anos, percebi que podia ajudar outras pessoas com a arte", fala.

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Segundo Amanda, ela percebia que não era a única a sofrer com as consequências de uma relação abusiva, como depressão e ansiedade, a começou a atender mulheres com situação bastante parecida.
"Eu percebia que, depois do ensaio, elas (as mulheres) se sentiam melhores, com mais autoestima. Alguns dos ensaios são de nu artístico e outras são sensuais. É bom também falar desse tema para as pessoas não sexualizarem esse tipo de foto, já que a proposta é totalmente o contrário", completa.
A fotógrafa Amanda Bolonha
A fotógrafa Amanda Bolonha Crédito: Arquivo pessoal
Amanda já fez ensaios dessa natureza com clientes do Estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia e seleciona alguns dos cliques para aparecerem ao longo do víde na próxima semana. 
Imagem de ensaio artístico feito pela fotógrafa Amanda Bolonha
Imagem de ensaio artístico feito pela fotógrafa Amanda Bolonha Crédito: Amanda Bolonha
Imagem de ensaio artístico feito pela fotógrafa Amanda Bolonha
Imagem de ensaio artístico feito pela fotógrafa Amanda Bolonha Crédito: Amanda Bolonha
  • ARtes Virtuais em Conversa"
  • O que é: vídeos apresentando os trabalhos, obras, ateliês e métodos de inspiração e de produçãos dos artistas plásticos, visuais e artesãos de Cariacica.
  • Quando: toda terça-feira, às 19h, nas redes sociais (Face e Instagram) da Prefeitura de Cariacica.

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