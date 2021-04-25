Serenatas solidárias levam esperança e comida à população do ES

A Orquestra Camerata Sesi, da Findes, fez miniconcertos pelas ruas da Grande Vitória em 2020 e pretende repetir neste ano Crédito: Findes/Divulgação | Arquivo

Para dias difíceis, uma solução de música, amor e solidariedade: assim é a iniciativa "Tocando em frente", da Orquestra Camerata Sesi. Por meio dela, é possível fazer doações de alimentos para famílias que precisam e ainda homenagear alguém por meio de uma serenata. O projeto, que não tem data para acabar, percorre bairros da Grande Vitória.

Segundo o gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages, o projeto foi idealizado em 2020, quando, à ocasião, foram arrecadadas mais de cinco mil cestas básicas. Por ocasião da pandemia do coronavírus, o setor artístico se viu necessitado de apoio e foi aí que a campanha começou a atuar.

Além de artistas, a iniciativa beneficiou creches, asilos e hospitais. "Ano passado, eu vi a necessidade da gente começar a atuar no área social, precisávamos fazer alguma coisa. Assim, fiz a concepção desse projeto. A finalidade é fazer uma ponte e levar um carinho, um acalento para quem está passando dificuldade, por meio da orquestra. Ao mesmo tempo, a gente arrecada alimentos e depois faz doação", contou.

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Nesta sexta-feira (23), por volta das 17h, a orquestra esteve mais uma vez na Mata da Praia, na avenida Construtor David Teixeira. Para a enfermeira Giselle Ribeiro, de 31 anos, que assistiu a apresentação no prédio onde mora, a iniciativa traz esperança em dias difíceis. "A apresentação, com uma música suave, nos devolve o sentido à vida, porque não está sendo fácil superar mais um ano de pandemia. Com certeza, iremos passar por mais dias difíceis. A música deles nos faz ouvir a alegria em meio à tanta tristeza. Que outras pessoas se beneficiem com vacina, que mantenhamos as medidas de segurança para evitar replicação da doença e que menos vidas sejam prejudicadas", afirmou.

'Tocando em frente' em apresentação na Mata da Praia Crédito: Giselle Ribeiro

EXPECTATIVAS

A expectativa para este ano, com a retomada do projeto, é de que haja engajamento semelhante ao que houve no ano passado. "Inclusive, no ano passado, foi importante o apoio dos moradores de prédios e condomínios, que fizeram o movimento de arrecadar cestas, já que são, no mínimo, 10 cestas básicas para que a gente faça uma serenata. Recolhíamos os alimentos e fazíamos a serenata em frente ao prédio. Muitas pessoas homenageavam aniversariantes ou pessoas que venceram a Covid. E o objetivo maior é a arrecadação", destacou.

Doações feitas em 2020 pela orquestra Camerata Crédito: Orquestra Camerata Sesi

As apresentações acontecem sempre aos finais de semana, em um caminhão da orquestra, com estrutura preparada para que os componentes fiquem na parte de cima, em uma altura de aproximadamente 3 metros, garantindo isolamento às pessoas que estão na rua.

"Na sequência, a gente faz as doações nos locais. Ano passado, beneficiamos paneleiras, artistas, técnicos, creches, entre outros. Foram ao menos 5 mil famílias. A gente espera conseguir chegar a este número novamente", disse o gerente de Cultura.

PARA PARTICIPAR

Para participar da iniciativa, é preciso fazer as inscrições por e-mail, esperar uma resposta da produção para alinhar a data da apresentação e busca dos alimentos. Confira o passo-a-passo abaixo:

Envie o nome e endereço da pessoa que você gostaria de mandar uma serenata da Camerata Sesi para o endereço: [email protected] (só será válida a inscrição pelo e-mail); A produção irá entrar em contato para alinhar a apresentação e a doação de 10 cestas básicas que serão encaminhadas para a campanha “Indústria do Bem”;

A orquestra irá até o endereço indicado para prestar a homenagem. Com isso, música será levada ao local desejado e ainda um auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social.



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