Serenatas solidárias levam esperança e comida à população do ES

Para dias difíceis, uma solução de música, amor e solidariedade: assim é a iniciativa "Tocando em frente", da Orquestra Camerata Sesi. Por meio dela, é possível fazer doações de alimentos para famílias que precisam e ainda homenagear alguém por meio de uma serenata. O projeto, que não tem data para acabar, percorre bairros da Grande Vitória.
Segundo o gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages, o projeto foi idealizado em 2020, quando, à ocasião, foram arrecadadas mais de cinco mil cestas básicas. Por ocasião da pandemia do coronavírus, o setor artístico se viu necessitado de apoio e foi aí que a campanha começou a atuar.
Além de artistas, a iniciativa beneficiou creches, asilos e hospitais. "Ano passado, eu vi a necessidade da gente começar a atuar no área social, precisávamos fazer alguma coisa. Assim, fiz a concepção desse projeto. A finalidade é fazer uma ponte e levar um carinho, um acalento para quem está passando dificuldade, por meio da orquestra. Ao mesmo tempo, a gente arrecada alimentos e depois faz doação", contou.
Nesta sexta-feira (23), por volta das 17h, a orquestra esteve mais uma vez na Mata da Praia, na avenida Construtor David Teixeira. Para a enfermeira Giselle Ribeiro, de 31 anos, que assistiu a apresentação no prédio onde mora, a iniciativa traz esperança em dias difíceis. "A apresentação, com uma música suave, nos devolve o sentido à vida, porque não está sendo fácil superar mais um ano de pandemia. Com certeza, iremos passar por mais dias difíceis. A música deles nos faz ouvir a alegria em meio à tanta tristeza. Que outras pessoas se beneficiem com vacina, que mantenhamos as medidas de segurança para evitar replicação da doença e que menos vidas sejam prejudicadas", afirmou.
EXPECTATIVAS
A expectativa para este ano, com a retomada do projeto, é de que haja engajamento semelhante ao que houve no ano passado. "Inclusive, no ano passado, foi importante o apoio dos moradores de prédios e condomínios, que fizeram o movimento de arrecadar cestas, já que são, no mínimo, 10 cestas básicas para que a gente faça uma serenata. Recolhíamos os alimentos e fazíamos a serenata em frente ao prédio. Muitas pessoas homenageavam aniversariantes ou pessoas que venceram a Covid. E o objetivo maior é a arrecadação", destacou.
As apresentações acontecem sempre aos finais de semana, em um caminhão da orquestra, com estrutura preparada para que os componentes fiquem na parte de cima, em uma altura de aproximadamente 3 metros, garantindo isolamento às pessoas que estão na rua.
"Na sequência, a gente faz as doações nos locais. Ano passado, beneficiamos paneleiras, artistas, técnicos, creches, entre outros. Foram ao menos 5 mil famílias. A gente espera conseguir chegar a este número novamente", disse o gerente de Cultura.
PARA PARTICIPAR
Para participar da iniciativa, é preciso fazer as inscrições por e-mail, esperar uma resposta da produção para alinhar a data da apresentação e busca dos alimentos. Confira o passo-a-passo abaixo:
- Envie o nome e endereço da pessoa que você gostaria de mandar uma serenata da Camerata Sesi para o endereço: [email protected] (só será válida a inscrição pelo e-mail);
- A produção irá entrar em contato para alinhar a apresentação e a doação de 10 cestas básicas que serão encaminhadas para a campanha “Indústria do Bem”;
- A orquestra irá até o endereço indicado para prestar a homenagem. Com isso, música será levada ao local desejado e ainda um auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social.
SERVIÇO
- Para se inscrever: enviar e-mail para o [email protected];
- Quando: as apresentações ocorrerão aos finais de semana;
- Onde: em municípios da Grande Vitória;
- Requisito: doação de 10 cestas básicas;