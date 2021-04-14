"Livros por Lívia": canal literário lança temporada com foco em obras capixabas

O projeto “Livros por Lívia” completa um ano no YouTube Crédito: Divulgação | Livros por Lívia

Nas palavras da jornalista, o foco do projeto sempre foi a literatura contemporânea, produzida nos dias de hoje. A diferença desta nova temporada foi justamente o lançamento de resenhas, exclusivamente, sobre capixabas.

Os episódios já estão disponíveis. Para cada obra (confira a lista no fim da matéria), é apresentada uma resenha com as opiniões e impressões da jornalista, além de um resumo sobre cada um dos escritores. De acordo com Corbellari, o lançamento de cada um dos episódios foi muito positivo.

"Tivemos um retorno muito bom dos escritores que tiveram suas obras resenhadas e o público do canal também está gostando muito do conteúdo. Espero que os vídeos consigam ser vistos ainda mais e cumpram a função de gerar um registro e uma memória sobre a literatura capixaba e que este seja apenas o início de mais um trabalho de fomento à leitura no Espírito Santo", destacou a youtuber.

PRODUÇÃO

Segundo Lívia, a diferença da nova fase também é perceptível por conta de vídeos mais profissionais. "Os recursos da Lei Aldir Blanc também proporcionaram a possibilidade de continuar com o canal mesmo depois do fim do projeto do edital, graças aos equipamentos e experiências adquiridas", enfatizou.

O trabalho foi gravado na casa da jornalista com ajuda de seu companheiro. "Nos dias da gravação contamos apenas com um assistente, pois tivemos que reduzir a equipe. Já o trabalho de produção e divulgação foi feito de forma remota com outros profissionais e apenas para alguns trabalhos, como a direção de arte, então fizemos alguns encontros individuais", contou.

Além da divulgação literária, o "Livros por Lívia" também fomenta eventos. "Produzo conteúdo para a internet sobre literatura e também eventos como saraus, lançamentos de livros, bate-papos, por meio dos recursos que eu consegui adquirir, como equipamentos de vídeo para profissionalizar os vídeos no YouTube, além de contar com uma equipe de profissionais para colaborar com o projeto", iniciou.

Segundo ela, um dos pontos mais importantes do projeto é fazer o conhecimento acerca da literatura circular e criar um intercâmbio entre autores e editoras do Espírito Santo e fazer com que o circuito se fortaleça. "Os quatro episódios propostos abordam diferentes temáticas e gêneros da literatura capixaba, como a ficção, a poesia, o teatro, o experimental, mostrando a diversidade e a qualidade das obras produzidas no estado”, finalizou Lívia Corbellari, idealizadora do projeto.

CONHEÇA OS LIVROS APRESENTADOS: