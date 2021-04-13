Em lives, Cabine 65 presta homenagem a Sérgio Sampaio

Banda Cabine 65 presta homenagem a Sérgio Sampaio em série de lives Crédito: João Augusto dos Santos

Sérgio Sampaio, um dos símbolos da música capixaba, completaria 74 anos este mês. Para relembrar a data, homenageando o cantor cachoeirense, a banda Cabine 65 apresenta três lives com releituras das obras do artista.

As apresentações do show "Aquele que Disse" são inéditas e feitas em estúdio com participações especiais. A série tem início nesta terça-feira (13) e segue nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15), sempre às 19 horas, no canal da banda no YouTube . Todas as apresentações contam com intérprete de libras e são gratuitas.

As lives celebram a vida e a obra do artista, com suas canções interpretadas por Raul Seixas e Maria Bethânia, por exemplo. Composta por Aroldo Sampaio (guitarra), Erê Parma (bateria), Maycon Mattos (baixo) e Felipe Fabris (vocal), a Cabine 65 traz convidados especiais nas apresentações, como Fábio Coelho, Sophia Marins e Jr. Bocca.

No começo de cada transmissão, haverá a participação do ator Luiz Carlos Cardoso trazendo leituras de textos em homenagem a Sérgio Sampaio. Com a homenagem, a banda tinha o desejo de circular por diversas cidades capixabas, mas a pandemia do novo coronavírus tornou as atividades presenciais inviáveis.

Uma curiosidade, quase mística, marca a Cabine 65. A banda tem esse nome inspirado em dois fatos da vida e da obra de Sérgio: o lugar onde o artista vivia em Cachoeiro – Rua Moreira, número 65 – e a música “Cabine 103”, de sua autoria.

(Com informações da Secult/ES)

Cabine 65 – Lives do show “Aquele que Disse”