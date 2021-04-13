Dia da Mulher Sambista é comemorado com semana formativa sobre o samba no ES

A programação será aberta, nesta terça-feira (13), às 20h, com a apresentação da aula “A História da Mulher no Mundo do Samba” e nos demais dias serão realizados bate-papos, sempre com duas convidadas, abordando um tema por dia. O encerramento será no domingo (18), com uma grande roda de samba, composta somente por mulheres.