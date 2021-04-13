Dia da Mulher Sambista é comemorado com semana formativa sobre o samba no ES

Nesta terça-feira (13), data em que se comemora o "Dia da Mulher Sambista", em homenagem ao aniversário da grande dama do samba, Dona Ivone Lara, acontece a abertura da Semana Formativa, que vai reunir mulheres do universo do samba para uma troca de afeto, música e conhecimento. O evento segue até domingo (18) com transmissão ao vivo pelo canal Mulheres Sambistas ES, no YouTube.
A programação será aberta, nesta terça-feira (13), às 20h, com a apresentação da aula “A História da Mulher no Mundo do Samba” e nos demais dias serão realizados bate-papos, sempre com duas convidadas, abordando um tema por dia. O encerramento será no domingo (18), com uma grande roda de samba, composta somente por mulheres.
Com realização da Rocha Produções, o projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc, via Edital de Seleção de Projetos e Concessão de Prêmio Artes Integradas 2020, por intermédio da Secretaria da Cultura (Secult).
*Com informações da Secult
SERVIÇO
- SEMANA FORMATIVA DIA DA MULHER SAMBISTA
- Quando: de 13 a 18 de abril (terça a domingo)
- Transmissão: Canal Youtube Mulheres Sambistas ES
- Horário: das 20h às 22h
- PROGRAMAÇÃO
- TERÇA-FEIRA (13/04 - 20h) - Abertura
- A História da Mulher no Mundo do Samba
- Ana Paula Rocha
- QUARTA-FEIRA (14/04 - 20h)
- Mulheres Sambistas e suas Comunidades
- Rozilene de Sá e Iamara Nascimento
- QUINTA-FEIRA (15/04 - 20h)
- Mulheres Instrumentistas
- Bruna Medeiros e Juliana Barcelos
- SEXTA-FEIRA (16/04 - 20h)
- Mulheres Compositoras
- Ana Cris e Fernanda Assis
- SÁBADO – (17/04 - 20h)
- Mulheres Cantoras
- Dorkas Nunes e Vera da Matta
- DOMINGO (18/04 - 15h) - Encerramento
- Grande Roda de Samba com Mulheres
- Cantoras participantes: Monique Rocha, Dorkas Nunes, Vera da Mata, Ana Cris, Fernanda Assis
- Instrumentistas: Bruna Medeiros, Juliana Barcelos, Dora Dalvi, Raay Abranches, Suellen Nascimento, Fran Goulart, Verônica Ignácio