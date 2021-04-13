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Cultura

Dia da Mulher Sambista é comemorado com semana formativa sobre o samba no ES

O evento segue até domingo (18) com transmissão ao vivo pelo canal Mulheres Sambistas ES, no YouTube

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2021 às 17:56
A sambista dona Ivone Lara
A sambista dona Ivone Lara faria aniversário nesta terça-feira Crédito: Reprodução/Instagram @comunidadeencostasamba
Nesta terça-feira (13), data em que se comemora o "Dia da Mulher Sambista", em homenagem ao aniversário da grande dama do samba, Dona Ivone Lara, acontece a abertura da Semana Formativa, que vai reunir mulheres do universo do samba para uma troca de afeto, música e conhecimento. O evento segue até domingo (18) com transmissão ao vivo pelo canal Mulheres Sambistas ES, no YouTube.
A programação será aberta, nesta terça-feira (13), às 20h, com a apresentação da aula “A História da Mulher no Mundo do Samba” e nos demais dias serão realizados bate-papos, sempre com duas convidadas, abordando um tema por dia. O encerramento será no domingo (18), com uma grande roda de samba, composta somente por mulheres.
Com realização da Rocha Produções, o projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc, via Edital de Seleção de Projetos e Concessão de Prêmio Artes Integradas 2020, por intermédio da Secretaria da Cultura (Secult).
*Com informações da Secult

SERVIÇO

  • PROGRAMAÇÃO

  • TERÇA-FEIRA (13/04 - 20h) - Abertura
  • A História da Mulher no Mundo do Samba
  • Ana Paula Rocha

  • QUARTA-FEIRA (14/04 - 20h)
  • Mulheres Sambistas e suas Comunidades
  • Rozilene de Sá e Iamara Nascimento

  • QUINTA-FEIRA (15/04 - 20h)
  • Mulheres Instrumentistas
  • Bruna Medeiros e Juliana Barcelos

  • SEXTA-FEIRA (16/04 - 20h)
  • Mulheres Compositoras
  • Ana Cris e Fernanda Assis

  • SÁBADO – (17/04 - 20h)
  • Mulheres Cantoras
  • Dorkas Nunes e Vera da Matta

  • DOMINGO (18/04 - 15h) - Encerramento
  • Grande Roda de Samba com Mulheres
  • Cantoras participantes: Monique Rocha, Dorkas Nunes, Vera da Mata, Ana Cris, Fernanda Assis
  • Instrumentistas: Bruna Medeiros, Juliana Barcelos, Dora Dalvi, Raay Abranches, Suellen Nascimento, Fran Goulart, Verônica Ignácio

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