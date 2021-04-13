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Artes

'Salvator Mundi', o Da Vinci de R$ 2,6 bilhões, foi visto em iate de príncipe saudita

Segundo Wall Street Journal, pintura foi transferida para um local desconhecido do país após embarcação ir para Holanda

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 11:15
"Salvator Mundi" é um retrato etéreo de Jesus Cristo que data de cerca de 1500, a última pintura de Leonardo da Vinci de propriedade privada Crédito: Reuters/Folhapress
Nesta segunda-feira, o jornal Wall Street Journal confirmou que a obra mais cara de Leonardo Da Vinci, "Salvator Mundi", foi vista num iate ancorado no mar Vermelho após especulações sobre a localização da pintura.
Segundo a reportagem, o quadro estava no iate Serene do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, até o final de 2020. Já a embarcação estava ancorada na costa noroeste do país.
Agora, o iate está em manutenção num estaleiro holandês e a pintura foi transferida para um local ainda desconhecido, no mesmo país.
Vendida em 2017 pelo preço recorde de US$ 450 milhões, hoje cerca de R$ 2,6 bilhões, a obra tem paradeiro desconhecido. Ela deveria ter sido mostrada na filial do Louvre em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de 2018, mas a instituição adiou indefinidamente sua apresentação duas semanas antes da data prometida.
Já em 2019, o marchand Kenny Schachter apontou que a pintura estaria no iate do príncipe o monarca tem sido lembrado, desde o leilão de 2017, como o verdadeiro proprietário da pintura. No final do mesmo ano, a obra também deveria ter aparecido numa exposição no Louvre, em Paris.
Além da incerteza em torno da localização e da própria identidade do dono, também há dúvida sobre a origem da pintura. Até agora, ninguém conseguiu cravar que se trate mesmo de uma criação de Leonardo Da Vinci.

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