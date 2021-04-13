'Salvator Mundi', o Da Vinci de R$ 2,6 bilhões, foi visto em iate de príncipe saudita

"Salvator Mundi" é um retrato etéreo de Jesus Cristo que data de cerca de 1500, a última pintura de Leonardo da Vinci de propriedade privada Crédito: Reuters/Folhapress

Nesta segunda-feira, o jornal Wall Street Journal confirmou que a obra mais cara de Leonardo Da Vinci, "Salvator Mundi", foi vista num iate ancorado no mar Vermelho após especulações sobre a localização da pintura.

Segundo a reportagem, o quadro estava no iate Serene do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, até o final de 2020. Já a embarcação estava ancorada na costa noroeste do país.

Agora, o iate está em manutenção num estaleiro holandês e a pintura foi transferida para um local ainda desconhecido, no mesmo país.

Vendida em 2017 pelo preço recorde de US$ 450 milhões, hoje cerca de R$ 2,6 bilhões, a obra tem paradeiro desconhecido. Ela deveria ter sido mostrada na filial do Louvre em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de 2018, mas a instituição adiou indefinidamente sua apresentação duas semanas antes da data prometida.

Já em 2019, o marchand Kenny Schachter apontou que a pintura estaria no iate do príncipe o monarca tem sido lembrado, desde o leilão de 2017, como o verdadeiro proprietário da pintura. No final do mesmo ano, a obra também deveria ter aparecido numa exposição no Louvre, em Paris.