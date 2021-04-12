Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Artista do ES leiloa quadro por 28 mil dólares em jantar nos EUA

Evento beneficente aconteceu na última semana na London House da Flórida, nos Estados Unidos, e parte do valor do arremate irá para a caridade

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 abr 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O artista capixaba Pierre Britt pintou quadro ao vivo e leiloou obra por 28 mil dólares em jantar de luxo beneficente da London House da Flórida, nos Estados Unidos
O artista capixaba Pierre Britt pintou quadro ao vivo e leiloou obra por 28 mil dólares em jantar de luxo beneficente da London House da Flórida, nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal
Um quadro finalizado ao vivo na última quarta-feira (7) em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, foi arrematado por nada menos que 28 mil dólares em noite de jantar beneficente de luxo da London House (associação que perpetua costumes e cultura britânicos em sedes espalhadas pelo mundo todo). O autor, o artista capixaba Pierre Britt, repassará parte do valor arrecadado a uma instituição de caridade infantil.
A obra retrata a rainha Elizabeth II mais jovem com um toque de influência de impressionismo e surrealismo – as escolas artísticas com as quais o pintor simpatiza. “No caso dela (a Rainha), a escolhi por ser um ícone da cultura inglesa e pela instituição, a London House, ser originária de Londres, na Inglaterra. E só agreguei rosas à figura da monarca para completar o visual do quadro. O que quero é provocar paz, fé, amor nas pessoas”, confidencia.
"Eu fui, também, o primeiro brasileiro a expor em todas as sedes da London House do mundo (a entidade possui filiais em vários países) e o jantar foi voltado para as minhas pinturas, como uma exposição. Coloquei quadros em todos os ambientes do edifício e apoiei essa causa social "
Pierre Britt - Artista
Apesar de não ter sido divulgado de forma oficial, a coluna, que não é boba nem nada, descobriu que quem adquiriu o quadro foi um lorde que estava no jantar. O distinto senhor trabalha, inclusive, na posição de executivo no banco particular que atende a conta da própria rainha Elizabeth II.
Com sua arte, o capixaba de 39 anos de idade reitera que tem buscado formas de retratar sentimentos bons, que é o que ele também pretende provocar naqueles que apreciam suas obras: "Canalizo as cores para simbolizarem amor, cura... Fazer a junção disso para despertar esses sentimentos dentro das pessoas. Cura emocional, alegria, espontaneidade... Esse é o motivo de eu mesclar cores tão fortes, por exemplo. Elas servem para acordar, despertar... A fé, o amor. E quero unir esses sentimentos, essa experiência".
Após o show ao vivo do evento, que seguiu protocolos contra a Covid-19, Pierre precisará se dedicar ainda mais ao atendimento de seu público A+, que, segundo ele, é o que mais busca seu trabalho. “Agora o presidente da Disney encomendou um quadro e fez contato porque ficou impressionado com as minhas telas. Tenho alguns colecionadores que também estão na fila de compra e meu foco é nesse pessoal, que vai apreciar, valorizar. Agradeço e sou grato por ter minha arte tão bem aceita aqui nos Estados Unidos”, pondera.

DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PARA O MUNDO

Pierre, que é natural de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e saiu de lá aos 18 anos de idade, está morando nos Estados Unidos há 2 anos. Lá, se casou com um brasileiro e juntos trabalham empreendendo nas artes.
O artista capixaba Pierre Britt
O artista capixaba Pierre Britt Crédito: Arquivo pessoal
Atualmente, o artista capixaba, inclusive, concorre como personalidade do ano no prêmio Notable Brazilian Awards 2020 na categoria Belas Artes. A condecoração é organizada para a comunidade brasileira nos Estados Unidos e reconhece grandes nomes de vários segmentos, desde áreas exatas até repartições da moda.
“Tudo é feito por votação, então por enquanto estou em primeiro lugar na minha categoria, o que indica que eu posso ganhar. Aproveito sempre para pedir para os brasileiros e para os capixabas votarem em mim porque seria uma conquista para todos nós, do Espírito Santo”, apela, indicando que a votação é feita pela internet. A entrega do prêmio acontecerá até o fim do ano em cerimônia, em Nova York.

SAIA DA ROTINA NO YOUTUBE! 

O projeto Saia da Rotina chegou ao YouTube na última semana! Idealizado pela "rainha dos motéis", como é conhecida a empresária Hellen Dal Col, que já teve a história contada por este colunista, o encontro serve para reunir mulheres empreendedoras de todos os segmentos do Estado e divulgar, entre elas, o negócio de cada uma. O objetivo é fortalecer o mercado feminino e fazer crescer esse tipo de atividade. 
No canal da rede social de vídeos, Hellen falará sobre os mais variados assuntos e, para a estreia, entrevistou a cantora Rinnah, que também já foi notícia em A Gazeta, quando decidiu fazer um lançamento intimista de uma de suas músicas dentro de luxuosa suíte de motel famoso da Serra

FALANDO EM SUCESSO NO YOUTUBE... 

O médico Thanguy Friço anda bombando na web com vídeos que abordam os mais variados assuntos, mas sempre relacionados a saúde e bem-estar. Em uma das gravações, alertou sobre os motivos que levam pessoas idosas, obesas e diabéticas a se enquadrarem no grupo de risco da Covid-19. Em outras filmagens, ele, que dirige instituto de medicina em shopping de Vila Velha com a esposa, a dermatologista Patrícia Friço, ele também aborda formas de prevenção ao coronavírus. 

VOLTO LOGO! 

A coluna não dorme no ponto nunca, mas também não é de ferro! Desta segunda-feira (12) até o próximo dia 3 de maio estaremos de férias. Mas prometemos que antes disso, se a gente descobrir alguma novidade, volta rapidinho aqui neste espaço para contar e depois volta para o descanso dos justos. Até lá! 

Veja Também

Capixaba de 8 anos é eleita a menina mais bonita do Brasil; veja fotos

Pastor Felipe Heiderich sobre Magno Malta: “Ajudou a destruir minha vida”

Musa eleita com bumbum mais bonito do ES vai a concurso com Andressa Urach

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades dinheiro espírito santo Estados Unidos Famosos Instagram youtube Londres Arte Rainha Elizabeth II Inglaterra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 
Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados