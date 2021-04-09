Capixaba de 8 anos é eleita a menina mais bonita do Brasil; veja fotos

A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Pietra Montibeller de Castro, de 8 anos de idade, foi eleita na última semana a menina mais bonita do Brasil. É, agora, a Mini Miss Brasil Universe 2020, título máximo da beleza nacional da categoria para sua faixa etária em concurso que aconteceu totalmente de forma virtual neste ano por conta da pandemia da Covid-19 . Natural de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, a modelo mirim também já se organiza para a etapa internacional, que tem cronograma de datas a definir.

Ela, que começou a desfilar aos 4 anos de idade e se inspira em Gisele Bundchen, diz que está se sentindo grata pelo reconhecimento e mostra garra para colocar a beleza e a simpatia para jogo no Miss Universo de seu segmento.

“Há quatro anos estou disputando títulos e foi uma surpresa enorme conseguir esse título, especificamente, já que também tinham tantas meninas lindas de todo o Brasil concorrendo. Minha preparação foi toda feita pelas organizadoras estaduais, do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Teen e Juvenil, e fui avaliada por fotogenia, simpatia e elegância. Agora é treinar muito para ir para o internacional”, confidencia.

A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

A bonita também analisa formas de ajudar trabalhos sociais da cidade de que é natural. “Estou conversando com a minha família para vermos como podemos ajudar os que precisam mais aqui no nosso município. E só quero dizer de novo que estou muito grata a todos que torceram por mim, às minhas preparadoras e à coordenação do concurso nacional”, conclui.

MISS ESPÍRITO SANTO MINI, MIRIM, TEEN E JUVENIL 2021

Thays, que comemora o novo título de Pietra, também aproveita para lembrar que ainda estão abertas as seletivas para o Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Teen e Juvenil 2020.

As interessadas podem enviar duas fotos de rosto e duas fotos de corpo inteiro (não são aceitas fotos em traje de banho) para o WhatsApp (27) 99789-7210 e manifestar vontade de participar de concurso. Mais informações também podem ser dadas por meio do e-mail [email protected] e site www.thpromocoes.com.br