Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Capixaba de 8 anos é eleita a menina mais bonita do Brasil; veja fotos

Natural de João Neiva, Pietra Montibeller de Castro venceu o Miss Infantil Espirito Santo Fashionista 2020 e foi coroada Mini Miss Brasil Universe 2020

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:49

Públicado em 

09 abr 2021 às 15:49
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo
A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
Pietra Montibeller de Castro, de 8 anos de idade, foi eleita na última semana a menina mais bonita do Brasil. É, agora, a Mini Miss Brasil Universe 2020, título máximo da beleza nacional da categoria para sua faixa etária em concurso que aconteceu totalmente de forma virtual neste ano por conta da pandemia da Covid-19. Natural de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, a modelo mirim também já se organiza para a etapa internacional, que tem cronograma de datas a definir.
Ela, que começou a desfilar aos 4 anos de idade e se inspira em Gisele Bundchen, diz que está se sentindo grata pelo reconhecimento e mostra garra para colocar a beleza e a simpatia para jogo no Miss Universo de seu segmento.
“Há quatro anos estou disputando títulos e foi uma surpresa enorme conseguir esse título, especificamente, já que também tinham tantas meninas lindas de todo o Brasil concorrendo. Minha preparação foi toda feita pelas organizadoras estaduais, do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Teen e Juvenil, e fui avaliada por fotogenia, simpatia e elegância. Agora é treinar muito para ir para o internacional”, confidencia.
A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo
A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
A bonita também analisa formas de ajudar trabalhos sociais da cidade de que é natural. “Estou conversando com a minha família para vermos como podemos ajudar os que precisam mais aqui no nosso município. E só quero dizer de novo que estou muito grata a todos que torceram por mim, às minhas preparadoras e à coordenação do concurso nacional”, conclui.
Para a etapa que reuniu dezenas de meninas de todo o Brasil, Pietra foi preparada por Thays e Ivete do Espírito Santo, atuais coordenadoras da franquia capixaba do concurso. Ivete, inclusive, já foi premiada nacionalmente com o título de melhor missóloga e melhor preparadora de misses, como A Gazeta já noticiou.

MISS ESPÍRITO SANTO MINI, MIRIM, TEEN E JUVENIL 2021

Thays, que comemora o novo título de Pietra, também aproveita para lembrar que ainda estão abertas as seletivas para o Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Teen e Juvenil 2020.
As interessadas podem enviar duas fotos de rosto e duas fotos de corpo inteiro (não são aceitas fotos em traje de banho) para o WhatsApp (27) 99789-7210 e manifestar vontade de participar de concurso. Mais informações também podem ser dadas por meio do e-mail [email protected] e site www.thpromocoes.com.br.
A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo
A Mini Miss Brasil Universo 2020, Pietra de Castro, natural de João Neiva, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal

Veja Também

Pastor Felipe Heiderich sobre Magno Malta: “Ajudou a destruir minha vida”

Musa eleita com bumbum mais bonito do ES vai a concurso com Andressa Urach

"Sou realizado", diz modelo que quase morreu em acidente em Guarapari

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Beleza Capixaba celebridades espírito santo Famosos Miss Brasil miss es Miss Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados