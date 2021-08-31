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Em Vitória

"Safari de dinossauros" terá mais dois dias de sessões no ES

Em formato drive-in, show com réplicas em tamanho real abriu sessões nos dias 6 e 7 de setembro por conta da alta procura

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 08:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2021 às 08:32
Jurassic Safari Experience chega a Vitória
Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação
O "safari de dinossauros", que chega a Vitória na próxima quinta-feira (2), vai estender sua passagem no Espírito Santo. A alta procura e sessões esgotadas fizeram os produtores do Jurassic Safari Experience abrirem apresentações nos dias 6 e 7 de setembro – antes o passeio estava aberto até o dia 5. Sucesso em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, o show será realizado no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.
O evento conta com réplicas de dinossauros em tamanhos reais em apresentações no estilo safari, sem o espectador precisar sair do carro. Ao entrarem no espaço, os visitantes já terão contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus carros até o local da apresentação.
No palco montado na arena para receber os carros, é mostrada a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Na sequência, as dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic, irão correr pelo espaço em performances ao redor dos carros. A experiência tem duração de, aproximadamente, 55 minutos.

Jurassic Safari Experience

De acordo com a produção, todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem supervisão de um paleontólogo para que ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita. O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. A compra de alimentos, bebidas e souvenires será feita pelo celular.
Os ingressos para as sessões custam entre R$120 e R$200 (carro para até quatro pessoas) e podem ser adquiridos pelo site www.jurassicsafari.com.br. São entre sete e oito sessões diárias entre 9h e 20h30.
Todo o conteúdo do show tem supervisão de Bruno Gonçalves Augusta. Paleontólogo integrante do Laboratório de Paleontologia – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), Bruno possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André (2007) e Mestrado em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade pelo Museu de Zoologia da USP (2013).

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