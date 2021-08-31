"Safari de dinossauros" terá mais dois dias de sessões no ES

Jurassic Safari Experience chega a Vitória Crédito: Camila Cara/Divulgação

O "safari de dinossauros", que chega a Vitória na próxima quinta-feira (2), vai estender sua passagem no Espírito Santo. A alta procura e sessões esgotadas fizeram os produtores do Jurassic Safari Experience abrirem apresentações nos dias 6 e 7 de setembro – antes o passeio estava aberto até o dia 5. Sucesso em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, o show será realizado no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.

O evento conta com réplicas de dinossauros em tamanhos reais em apresentações no estilo safari, sem o espectador precisar sair do carro. Ao entrarem no espaço, os visitantes já terão contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus carros até o local da apresentação.

No palco montado na arena para receber os carros, é mostrada a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Na sequência, as dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic, irão correr pelo espaço em performances ao redor dos carros. A experiência tem duração de, aproximadamente, 55 minutos.

Jurassic Safari Experience

De acordo com a produção, todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem supervisão de um paleontólogo para que ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita. O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. A compra de alimentos, bebidas e souvenires será feita pelo celular.

Os ingressos para as sessões custam entre R$120 e R$200 (carro para até quatro pessoas) e podem ser adquiridos pelo site www.jurassicsafari.com.br . São entre sete e oito sessões diárias entre 9h e 20h30.