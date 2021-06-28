Sabor & Arte: novo canal de culinária estreia com time de peso

Curador do canal, Josimar Melo entrevista Jefferson Rueda em "Rota do Sabor" Crédito: Sabor & Arte/Divulgação

Entrou no ar nesta segunda-feira (28), às 12h, o Sabor & Arte, canal dedicado à culinária descomplicada para quem curte cozinhar com um olho na receita e outro na panela. O canal da Newco Programadora de TV, que pertence ao Grupo Bandeirantes, já está disponível para mais de seis milhões de assinantes das operadoras Claro (561) e Vivo (617). A curadoria é do jornalista e crítico Josimar Melo e a direção executiva é de Fabio Moraes.

Formado por experts em várias vertentes da gastronomia, o elenco que estrela a programação buscou novas linguagens para se comunicar. O público verá na grade opções que vão do noticiário do segmento, com tudo o que está acontecendo na gastronomia, ao empreendedorismo no ramo da culinária.

Além de Josimar Melo, o time do Sabor & Arte conta com os chefs Morena Leite, Rodrigo Oliveira, Jefferson Rueda, Pedro de Artagão, Janaína Rueda, Laurent Suaudeau, Bel Coelho, Flávio Miyamura, Paula Labaki e Renato Caleffi, além de nomes como Zeca Camargo, Alexandra Corvo, Paula Varejão, Rafael Protti e Marcos Nogueira. Profissionais da Le Cordon Bleu também estão no elenco - é a primeira vez em seus 125 anos de história que a tradicional escola terá um programa de TV.

Todas as noites, o horário nobre terá conteúdos como versatilidade e criatividade dos chefs brasileiros; viagem pelos sabores do Brasil sem sair de casa; curiosidades da cultura gastronômica internacional; dicas, truques, passo a passo e receitas da cozinha rápida e fácil.

"O canal foi criado em conjunto com cada chef, eles participaram de todas as etapas do processo com a nossa equipe. Essa parceria foi fundamental para desenvolvermos programas autorais, conseguirmos levar à tela a energia e a essência de cada talento de uma forma única", comenta o diretor, Fabio Moraes, sobre os bastidores da criação do Sabor & Arte.

CONHEÇA ALGUMAS ATRAÇÕES:

Food Connection, com apresentação de Josimar Melo, Bel Coelho e convidados, será exibido aos domingos, das 22h às 23h. O programa conduz a gastronomia à cultura, à história, à economia e para toda uma variedade de assuntos capazes de gerar conversas fascinantes e surpreendentes. Trata-se de revista semanal dedicada à gastronomia, com análises, comentários e informações preciosas de especialistas e apaixonados pelo assunto.

Sítio Rueda, com apresentação de Jefferson Rueda e Janaina Rueda, será exibido às terças, das 22h30 às 23h. O casal que revolucionou a gastronomia caipira, com dois dos mais celebrados restaurantes de São Paulo, A Casa do Porco e o Bar da Dona Onça, abre as portas do seu sítio autossustentável. O programa retrata o cotidiano do local e o modo como a criação dos animais e o cultivo influenciam no sabor dos alimentos. A atração traz também deliciosas receitas do casal.

Le Cordon Bleu, com apresentação de chefs da Le Cordon Bleu, será exibida de segunda a sexta, das 21h às 21h30. O telespectador terá a oportunidade de conhecer o Instituto de Artes Culinárias Le Cordon Bleu, a mais tradicional escola de gastronomia do mundo, que pela primeira vez mostrará os segredos de suas aulas diariamente na televisão.

Rio de Barriga Cheia, com apresentação de Pedro de Artagão, será exibido às sextas, das 22h30 às 23h. O chef usará o Rio de Janeiro como mote principal para mergulhar em antigas e recentes pérolas gastronômicas. Da culinária do boteco à gastronomia contemporânea, passando pela comida de rua e os pratos clássicos dos restaurantes mais tradicionais.

Comandado por Rodrigo Oliveira, "Engenho Mocotó" vai ao ar nas noites de segunda Crédito: Sabor & Arte/Divulgação

Comer e Viajar, com apresentação de Zeca Camargo, será exibido aos sábados, das 22h às 23h. A atração levará o público aos sabores de diferentes regiões. O jambu nos leva direto a Belém. O leite de coco pode nos transportar à Bahia, mas também à Tailândia. O curry é uma passagem para a Índia ou para aquele restaurante especializado em Londres.

Sons e Sabores, com apresentação de Morena Leite, será exibido às quintas, das 22h30 às 23h. A criadora do livro “Sons e Sabores” vai transportar para a TV essa deliciosa combinação, com a participação de artistas convidados. A atração vai reunir clássicos da culinária brasileira recriados por Morena e canções inspiradas nesses pratos, selecionadas e interpretadas pelos convidados.

Engenho Mocotó, com apresentação de Rodrigo Oliveira, será exibido às segundas, das 22h30 às 23h. O programa reúne ingredientes que encantam o estômago e o coração, mostrando os bastidores, as principais receitas e a história do Mocotó, restaurante que conquistou fama internacional e funciona há décadas na zona norte de São Paulo.

Direto da Brasa, com apresentação de Paula Labaki, será exibido às quartas, das 22h30 às 23h. Paula faz parte do seleto grupo de mestres churrasqueiros que divulgam a carne, a brasa e os preparos pelo Brasil e fora dele. Nesse programa, ela traz todos os segredos de sua grande paixão.

Vinho Prazer em Conhecer, com apresentação de Alexandra Corvo, será exibido às quintas, das 21h30 às 22h. A sommelier recebe em sua escola uma turma de alunos interessados em conhecer um pouco mais sobre sua bebida favorita. A cada episódio, Alexandra abordará um aspecto-tipo de vinho, variedades de uva, regiões produtoras, formas de servir e beber, combinações com comida, propondo aos alunos experimentos e degustações.

O Alimento Perfeito, com apresentação de Renato Caleffi, será exibido às segundas, das 21h30 às 22h. No programa, o chef celebrará o encontro do sabor com a saúde. Mostrará as virtudes e as possibilidades que os ingredientes têm para oferecer, por meio de combinações e receitas simples, saborosas e saudáveis.

Bastidores das gravações de "Direto da Brasa", com Paula Labaki Crédito: Sabor & Arte/Divulgação

De Onde Vem, com apresentação de Paula Varejão, será exibido às quartas, das 20h30 às 21h. No mundo atual, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a origem do que consomem. As escolhas que fazemos contribuem para a nossa saúde, uma economia mais justa e a preservação do meio ambiente. Cada episódio começa em um restaurante ou cozinha. No local, a apresentadora vai experimentar um prato de um renomado chef convidado, mas, antes, vai descobrir de onde vem determinado insumo ali oferecido.

Rota do Sabor, com apresentação de Josimar Melo, será exibido de segunda a sexta, das 22h às 22h30. Jornalista e dono de larga experiência com as gastronomias do Brasil e do mundo, o apresentador percorrerá diferentes restaurantes para conhecer os chefs, além dos pratos que eles preparam. Serão cinco episódios inéditos por semana, cada um na cozinha de um grande chef, em uma agradável conversa sobre a sua trajetória, influências e os segredos de suas receitas.

Hashi, com apresentação de Flávio Miyamura, será exibido às sextas, das 21h30 às 22h. No programa, o chef conduzirá o telespectador a uma viagem pela culinária asiática para além dos clichês. Mais do que mostrar o preparo de deliciosas receitas como gyoza, Pho, robatayaki e pato laqueado, ele irá apresentar uma jornada por culturas e culinárias variadas.