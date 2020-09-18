Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Que homem!"

Rodrigo Hilbert faz origami e gera brincadeiras sobre talentos

'Me arrisquei no origami', disse o apresentador do Tempero de Família em sua publicação, se referindo à arte japonesa de dobradura de papel

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 16:41
O artista Rodrigo Hilbert
O artista Rodrigo Hilbert Crédito: Globo/Divulgação
Seja na culinária, fazendo tricô, construindo um forno ou praticando marcenaria, o ator Rodrigo Hilbert chama atenção na internet pelos seus inúmeros talentos, e essa semana não foi diferente. Na quarta-feira, 16, ele mostrou sua tentativa de produzir um origami, e gerou 'questionamentos' de fãs sobre o que o ator não seria capaz de fazer.
"Me arrisquei no origami", disse o apresentador do Tempero de Família em sua publicação, se referindo à arte japonesa de dobradura de papel. Ele apareceu segurando uma pequena arara, feita de papel. A publicação teve mais de 80 mil curtidas, e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.
Ver essa foto no Instagram

Me arrisquei no origami ?

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert) em

"Eu tentando impressionar a patroa com um miojão turbinado e um bilhete apaixonado e lá vem você com essas coisas de origami, construir um banco de jardim pra esposa, uma casa na árvore pra criançada", brincou um usuário.

Veja Também

Gusttavo Lima vira personagem medieval em seu próprio game

Após capixaba, sobrinho de Malafaia rebate Valadão por polêmica de HIV

Vitão é criticado ao posar sem camisa e exibir corpão: "Talarico"

Outros brincaram que, "se há alguém capaz de desenvolver a vacina para o novo coronavírus, esse alguém é Rodrigo Hilbert": "E a vacina nada, né? Esperava mais". "Já pensou em fazer vacinas? Sério. Dá uma chance", sugeriu outro usuário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados