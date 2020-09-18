Rodrigo Hilbert faz origami e gera brincadeiras sobre talentos

O artista Rodrigo Hilbert Crédito: Globo/Divulgação

Seja na culinária, fazendo tricô, construindo um forno ou praticando marcenaria, o ator Rodrigo Hilbert chama atenção na internet pelos seus inúmeros talentos, e essa semana não foi diferente. Na quarta-feira, 16, ele mostrou sua tentativa de produzir um origami, e gerou 'questionamentos' de fãs sobre o que o ator não seria capaz de fazer.

"Me arrisquei no origami", disse o apresentador do Tempero de Família em sua publicação, se referindo à arte japonesa de dobradura de papel. Ele apareceu segurando uma pequena arara, feita de papel. A publicação teve mais de 80 mil curtidas, e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

"Eu tentando impressionar a patroa com um miojão turbinado e um bilhete apaixonado e lá vem você com essas coisas de origami, construir um banco de jardim pra esposa, uma casa na árvore pra criançada", brincou um usuário.