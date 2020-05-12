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Meme

Restaurante pede desculpas após vídeo com garçons imitando meme do caixão

Registro foi feito na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e foi criticado nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 17:13

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 17:13

Vídeo que circula na internet mostra garçons imitando o 'meme do caixão'
Vídeo que circula na internet mostra garçons imitando o 'meme do caixão' Crédito: Twitter / @mauropoprock
O diretor do restaurante Divino Gastronomia & Bar pediu desculpas em uma nota publicada na conta no Instagram do estabelecimento nesta segunda-feira, 11. O pedido foi feito após a circulação de um vídeo, que mostra alguns garçons do restaurante imitando o 'meme do caixão', em que ganeses aparecem dançando enquanto carregam um caixão em um funeral.
O registro foi feito no sábado, 9, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e mostra três garçons carregando baldes com espumante. Eles dançam enquanto, ao fundo, é possível ouvir a música Astronomia, a mesma que é usada no vídeo que viralizou na internet e tem sido usado no final de sequências de imagens que mostram hábitos perigosos, como acidentes e, até, se expor ao risco de contaminação do novo coronavírus.
Em dado momento os garçons param em uma mesa, assim como uma pessoa que ia na frente dos profissionais e também dançava, e então o vídeo acaba.
Responsável pelo restaurante, Valdemir Ecker disse que tudo ocorreu quando o gerente se ausentou para comprar um produto, e então um dos integrantes de uma mesa foi até o DJ e pediu para ele colocar a música associada ao meme, também encomendando a coreografia com os garçons. "A direção do Divino Gastronomia & Bar vem a público lamentar e repudiar o episódio ocorrido", diz a nota.

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"Não compactuamos com esta atitude totalmente descabida para o momento em que vivemos, em meio à pandemia de covid-19", continua a publicação. Ecker ressaltou que todas as providências estão sendo tomadas "para que episódios desta natureza não venham a ocorrer novamente".
Ver essa foto no Instagram

Nota Oficial A direção do Divino Gastronomia & Bar vem a público lamentar e repudiar o episódio ocorrido no último sábado (9), quando um vídeo mostrou a cena de garçons levando garrafas de espumante, com a trilha de musical simulando o carregamento de um caixão. Não compactuamos com esta atitude totalmente descabida para o momento em que vivemos, em meio à pandemia de Covid-19. Lamentavelmente, este triste episódio só ocorreu por uma falha operacional, no exato momento em que o gerente saiu para comprar um produto que havia faltado. Se aproveitando do momento, um dos integrantes da mesa foi até o DJ e pediu a referida trilha musical, além de ter encomendado a coreografia aos garçons. Por este motivo, vimos pedir desculpas aos nossos clientes e a toda sociedade por esta falha, e dizer que estamos tomando todas as providências para que episódios desta natureza não venham a ocorrer novamente no Divino. Valdemir Ecker Diretor

Uma publicação compartilhada por Divino Gastronomia&Bar Gramado (@divinogastronomiagramado) em

A ação foi bastante criticada nas redes sociais, considerando o número de mortos por covid-19 no Brasil e o contexto da pandemia.

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