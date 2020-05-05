'Fique em casa ou dance conosco', diz dançarino do meme do caixão

A dança do caixão virou meme e tem garantido diversão às pessoas em quarentena Crédito: Reprodução/Youtube

Você provavelmente já se deparou com o 'meme do caixão', em que alguns ganeses aparecem dançando carregando um caixão durante um funeral ao som da música Astronomia. Durante a pandemia do novo coronavírus, Benjamin Aidoo, líder do grupo, postou um recado em suas redes sociais.

"Olá a todos! Gostariamos de agradecer a todos os médicos do mundo", afirmou, rodeado por seus colegas, todos usando máscaras, enquanto batiam palmas.

Na sequência, faz um apelo inusitado pregando o isolamento social: "Eu lembro a você: fique em casa ou então dance conosco"

Assista ao vídeo em que os dançarinos do 'meme do caixão' dão o recado:

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world ?

Thank you ??

Mention ?? all the doctors out there with your country flag. #COVID?19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz — Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020

Qual o nome da música do 'meme do caixão'?