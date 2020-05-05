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Conscientização

'Fique em casa ou dance conosco', diz dançarino do meme do caixão

Grupo ganês que viralizou em vídeos na internet fez apelo pedindo isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 17:34

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 17:34

A dança do caixão virou meme e tem garantido diversão às pessoas em quarentena
A dança do caixão virou meme e tem garantido diversão às pessoas em quarentena Crédito: Reprodução/Youtube
Você provavelmente já se deparou com o 'meme do caixão', em que alguns ganeses aparecem dançando carregando um caixão durante um funeral ao som da música Astronomia. Durante a pandemia do novo coronavírus, Benjamin Aidoo, líder do grupo, postou um recado em suas redes sociais.
"Olá a todos! Gostariamos de agradecer a todos os médicos do mundo", afirmou, rodeado por seus colegas, todos usando máscaras, enquanto batiam palmas.
Na sequência, faz um apelo inusitado pregando o isolamento social: "Eu lembro a você: fique em casa ou então dance conosco"
Assista ao vídeo em que os dançarinos do 'meme do caixão' dão o recado:
Qual o nome da música do 'meme do caixão'?
A música que fez sucesso ao embalar os vídeos com o 'meme do caixão' é Astronomia, do artista russo Tony Igy. Na maior parte dos casos, a versão utilizada é um remix da dupla holandesa de música eletrônica Vicetone.

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