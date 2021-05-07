Produtor gospel em live da Rouanet só teve um projeto aprovado na lei

Também participa do evento o pastor Wesley Ros, que repete com frequência em suas redes sociais que artistas cristãos não eram amparados pelo governo federal e que projetos apresentados por eles não são aprovados, embora nunca dê nenhum exemplo.

Ros também já ofendeu várias vezes artistas consagrados no circuito, como Wagner Schwartz, que realizou uma performance nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo.