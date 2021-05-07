Concerto usa repertório de divas da música para homenagear mães

Ekaterina Bessmertnova é uma das divas da live especial da Camerata Sesi Crédito: Orquestra Camerata Sesi

Em mais uma proposta solidária , a Orquestra Camerata Sesi convidou oito divas da música capixaba para uma live especial em homenagem ao Dia das Mães. O espetáculo acontece neste sábado (08), às 19h, no palco do Teatro do Sesi e tem como objetivo reunir doações que serão convertidas em cestas básicas e material de higiene para instituições de caridade e famílias em vulnerabilidade social. A live será veiculada nas mídias sociais da Camerata Sesi, Sesi Cultura, Governo do Estado e Secult.

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O evento conta com cantoras de peso como Kamila Gabriel, Natércia Lopes, Elaine Vieira, Ekaterina Bessmertnova, Dona Fran, Priscila Aquino, Priscila Ferrari e Tati Celeste. No repertório, como não poderia ser diferente, estarão presentes divas da música nacional e internacional como Elis Regina, Edith Piaf, Ivete Sangalo e Whitney Houston.

Elaine Vieira conta que a preparação do espetáculo se deu a partir de um convite e uma escolha por afinidade das músicas e da relação com o espetáculo. "Os sentimentos envolvidos são de solidariedade e amor, por ter o foco de ajudar ao outro nesse momento de pandemia. É amor de verdade", contou.

Durante o show, personalidades femininas do Estado terão participação especial para reforçar os pedidos de doação e enviar mensagens de carinho para todas as mães.

A cantora Elaine Vieira Crédito: Orquestra Camerata Sesi

EXPECTATIVAS

Para o diretor Marcelo Lages, a expectativa para o espetáculo, que já era uma ideia que vinha de muito tempo antes, é de prestigiar os talentos capixabas e gerar mais uma grande corrente de solidariedade.

"Temos potências musicais muito grandes aqui. Reunimos essas mulheres, como já fizemos no ano passado, arrecadando mais de 5 mil cestas básicas. E essa é mais uma ação que agora representa muito, pelo momento da pandemia, que está ainda mais difícil. Pegamos os maiores sucessos de todos os tempos das divas e montamos um material artístico muito legal, com cantoras excepcionais e arranjos exclusivos. Também temos grande expectativa de arrecadação. Queremos conseguir um número expressivo de doações" Marcelo Lages - Diretor do espetáculo de Dia das Mães

Para Dona Fran, uma das atrações mais aguardadas, o sentimento agora é de realização. "É a sensação de promover algo bom e aquecer o coração das mães. Toda mãe merece muita retribuição e muito amor, só pela vida que temos, já somos gratos. O projeto tem tanto amor e respeito envolvidos, que a expectativa é das melhores. O público sentirá a emoção em cena, será tudo ao vivo", contou.

"A minha expectativa é a mais especial possível, tudo está sendo feito com muito carinho e respeito e a equipe é maravilhosa", complementa Elaine.

Dona Fran está animada para a apresentação ao vivo Crédito: Orquestra Camerata Sesi

O espetáculo está sendo produzido em parceria com o Governo do Estado via Secretaria de Estado da Assistência Social, Secretaria de Estado da Cultura, Orquestra Sinfônica do ES, o programa Indústria do Bem, Sistema Findes e Conselho de Responsabilidade Social (Cores), por intermédio do programa ES Solidário.

Os seguidores das mídias sociais da Camerata Sesi também poderão participar da live contando na publicação da orquestra, no Instagram, “porque sua mãe é uma diva”. Com a participação, o interessado poderá ter seu comentário mencionado no momento do concerto.

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