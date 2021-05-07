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Votação

Senado aprova prorrogação do Plano Nacional de Cultura; segue para sanção

Não houve alteração em relação ao texto da relatora da Câmara, deputada Benedita da Silva (PT-RJ)

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mai 2021 às 12:36
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária semipresencial.
Senado aprova prorrogação do Plano Nacional de Cultura Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
O Senado aprovou nesta quinta-feira, 6, a prorrogação do Plano Nacional de Cultura (PNC) até o final de 2022. A votação foi simbólica, sem a contagem de votos, e a matéria segue agora para sanção presidencial.
Não houve alteração em relação ao texto da relatora da Câmara, deputada Benedita da Silva (PT-RJ).
O texto aprovado inclui no rol de objetivos do PNC "monitorar, acompanhar e avaliar atividades, programas e políticas culturais relacionados à ocorrência de estado de calamidade pública de alcance nacional".
O texto acrescenta ainda a obrigação de haver ampla publicidade e divulgação da avaliação periódica que o Poder Executivo promove sobre a eficácia do PNC.

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