Senado aprova prorrogação do Plano Nacional de Cultura; segue para sanção

Senado aprova prorrogação do Plano Nacional de Cultura Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 6, a prorrogação do Plano Nacional de Cultura (PNC) até o final de 2022. A votação foi simbólica, sem a contagem de votos, e a matéria segue agora para sanção presidencial.

Não houve alteração em relação ao texto da relatora da Câmara, deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

O texto aprovado inclui no rol de objetivos do PNC "monitorar, acompanhar e avaliar atividades, programas e políticas culturais relacionados à ocorrência de estado de calamidade pública de alcance nacional".