PM olavista é novo suplente de Mario Frias na Secretaria Especial da Cultura

O capitão da Polícia Militar baiana André Porciuncula foi designado substituto eventual do cargo mais alto da Secretaria Especial da Cultura, comandada por Mario Frias. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça (29).

Seguidor de Olavo de Carvalho e ligado ao vereador soteropolitano Alexandre Aleluia, do Democratas, Porciuncula é hoje subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura.

André Porciúncula, integrante da Secretaria de Cultura do governo Federal Crédito: Câmara Municipal de Salvador

Mais de uma vez, Porciuncula esteve em lives destinadas a artistas cristãos, dando conselhos sobre como aprovar projetos na Lei Rouanet. O governo centralizou em Porciuncula a decisão final sobre aprovações de projetos que pleiteiam recursos via Lei Rouanet.

Essa centralização ocorre porque a gestão Mario Frias até hoje não lançou um edital para escolher os novos membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a Cnic.

Instituída com a Rouanet, há 30 anos, a Cnic é um dos principais mecanismos para garantir a transparência da maior lei de fomento às artes do país, que distribuiu R$ 1,4 bilhão no ano passado. A comissão funciona como uma consultoria especializada oferecida de graça para o governo, já que os conselheiros, membros da sociedade civil com décadas de atuação em suas áreas da cultura, não são remunerados.

Ao longo do ano passado, a Cnic avaliou 1.377 projetos nas áreas de artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, patrimônio cultural, humanidades e museus e memória, muitos dos quais debatidos por seus membros em reuniões mensais. Desde 2011, foram 45.488 projetos analisados pela comissão, segundo dados de um documento enviado à reportagem por um dos integrantes.