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Paulinho Vilhena sai da TV Globo após 23 anos na emissora

Após longos anos, o ator que estreou como galã na emissora se despede pelo Instagram

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:27
Vilhena também atuou como repórter no antigo ''Vídeo Show''
Vilhena também atuou como repórter no antigo ''Vídeo Show'' Crédito: Instagram/vilhenap
Paulinho Vilhena usou as redes sociais nesta quinta-feira, 1, para contar aos seguidores que saiu da TV Globo após 23 anos na emissora. O ator estreou como o galã da série Sandy & Júnior, em 1998, no papel de Gustavo. Depois, foi repórter do extinto Vídeo Show. Vilhena também fez participações em novelas como Coração de Estudante, Celebridade, Paraíso Tropical e esteve na décima temporada do seriado adolescente Malhação.
Como forma de despedida, Paulinho Vilhena publicou um vídeo curto, em que mostra o crachá da TV Globo, e sorri. "FIM. 23 anos depois, essa etapa da nossa relação termina", escreveu na legenda.
O ator também agradeceu pelas experiências que teve na emissora. "Grato pelo aprendizado e pelas histórias que contamos juntos, alegrando e emocionando os telespectadores. Várias novelas,séries, programas apresentados; alguns grandes amigos, muitos colegas e Roberto Talma. Nossa história foi intensa e muito bem vivida. Nos vemos qualquer hora", finalizou.

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