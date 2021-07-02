Globo anuncia que Chico Pinheiro voltará ao "Bom Dia Brasil"

Afastado do Bom Dia Brasil por causa da pandemia, Chico Pinheiro reapareceu bem diferente, cabeludo, no Mais Você Crédito: Reprodução/Globo

Chico Pinheiro vai voltar a apresentar o Bom Dia Brasil a partir desta segunda-feira (05). O comunicador, de 68 anos, esteve afastado da bancada do jornal desde março do ano passado, devido à pandemia.

A notícia foi anunciada pela âncora Ana Paula Araújo, na manhã desta sexta-feira (02). A jornalista também se despediu de Giuliana Morrone, correspondente em Brasília.

"A partir de segunda-feira, a Giuliana Morrone vai integrar a equipe do Jornal da Globo. Heraldo Pereira assume o noticiário de Brasília aqui, no Bom Dia Brasil, e Chico Pinheiro estará de volta ao estúdio", informou a apresentadora.

"Giuliana, muito obrigada pela parceria nesses últimos oito anos no Bom Dia Brasil. Boa sorte, sucesso, vamos ficar com saudade de você", declarou. Emocionada, a correspondente agradeceu ao carinho da colega.

"Obrigada demais, Ana. Eu costumo dizer e pensar que a vida é movimento. Chegou a hora de eu me movimentar. Quero pedir a você que agradeça a toda equipe, quem está nos bastidores e na telinha", disse.

"Muito obrigada mesmo, estou emocionada com as mensagens que recebi. E vamos em frente. Agora, ao invés de me ouvir dizer 'bom dia', você vai me ouvir dizer 'boa noite'", completou.