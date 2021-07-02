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Após afastamento

Globo anuncia que Chico Pinheiro voltará ao "Bom Dia Brasil"

A emissora também anunciou que apresentadora do noticiário de Brasília, Giuliana Morrone se despediu do 'Bom Dia Brasil' e assumirá 'Jornal da Globo': "Vida é movimento"

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 15:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jul 2021 às 15:54
Afastado do Bom Dia Brasil por causa da pandemia, Chico Pinheiro reapareceu bem diferente, cabeludo, no Mais Você
Afastado do Bom Dia Brasil por causa da pandemia, Chico Pinheiro reapareceu bem diferente, cabeludo, no Mais Você Crédito: Reprodução/Globo
Chico Pinheiro vai voltar a apresentar o Bom Dia Brasil a partir desta segunda-feira (05). O comunicador, de 68 anos, esteve afastado da bancada do jornal desde março do ano passado, devido à pandemia.
A notícia foi anunciada pela âncora Ana Paula Araújo, na manhã desta sexta-feira (02). A jornalista também se despediu de Giuliana Morrone, correspondente em Brasília.
"A partir de segunda-feira, a Giuliana Morrone vai integrar a equipe do Jornal da Globo. Heraldo Pereira assume o noticiário de Brasília aqui, no Bom Dia Brasil, e Chico Pinheiro estará de volta ao estúdio", informou a apresentadora.
"Giuliana, muito obrigada pela parceria nesses últimos oito anos no Bom Dia Brasil. Boa sorte, sucesso, vamos ficar com saudade de você", declarou. Emocionada, a correspondente agradeceu ao carinho da colega.
"Obrigada demais, Ana. Eu costumo dizer e pensar que a vida é movimento. Chegou a hora de eu me movimentar. Quero pedir a você que agradeça a toda equipe, quem está nos bastidores e na telinha", disse.
"Muito obrigada mesmo, estou emocionada com as mensagens que recebi. E vamos em frente. Agora, ao invés de me ouvir dizer 'bom dia', você vai me ouvir dizer 'boa noite'", completou.
Chico Pinheiro tinha sido afastado do jornal por fazer parte do grupo de risco do coronavírus. Atualmente, ele já recebeu as duas doses da vacina contra a doença.

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