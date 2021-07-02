Gil do Vigor ganha quadro de economia popular no "Mais Você"

O ex-BBB Gil do Vigor Crédito: Instagram/@gildovigor

Gil do Vigor, 29, passa a fazer parte da equipe do Mais Você (Globo). A partir da próxima quinta-feira (8), o ex-BBB vai comandar o quadro Tá Lascado, que vai tratar de economia popular no programa de Ana Maria Braga, 72.

O economista vai tirar as dúvidas do público. De acordo com o material de divulgação, ele responderá a perguntas como se é melhor pagar à vista ou parcelado no cartão de crédito, se é vantajoso manter uma caderneta de poupança, se é perigoso ser fiador e por aí vai.

Também estarão em pauta os temas do cenário econômico do país e tudo o que afeta o bolso dos telespectadores. A ideia é aproveitar os conhecimentos, o bom humor e a linguagem coloquial do quarto colocado do BBB 21 para fazer com que o tema seja mais acessível ao público em geral.

"Vai ser uma parceria muito leve com a Ana Maria, num quadro super legal", comemora Gil. "Estou confiante de que ela vai me dar essa força. Eu amo demais essa mulher e estou muito feliz."

"Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender", avalia. "A maioria pensa que economia e finanças é algo impossível de entender, de ter na prática, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples."

A Globo diz que o quadro, que terá exibição semanal, vai continuar mesmo após Gil se mudar para os Estados Unidos, onde ganhou uma bolsa para fazer doutorado. Quando isso ocorrer, ele fará participações remotas, direto da Califórnia.

"O Mais Você é um programa de prestação de serviço, mas também de entretenimento", diz Ana Maria Braga. "Um dos assuntos importantes no contexto do programa é 'dinheiro no bolso'. E como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias."