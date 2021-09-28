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Orquestra de Mulheres do ES promove concerto para celebrar a primavera

Evento também contará com duo de bailarinas da escola Monique Vieira Estação de Dança e acontece nesta quarta (29), no Centro Cultural Sesc Glória, a partir das 19h30

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2021 às 13:13
O quarteto de cordas da Orquestra de Mulheres do ES se apresenta nesta quarta-feira (29), no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória
O quarteto de cordas da Orquestra de Mulheres do ES se apresenta nesta quarta-feira (29), no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória Crédito: Orquestra de Mulheres do Espírito Santo/Divulgação
Estação mais poética do ano - e também muito aguardada, por conta das sempre graciosas e perfumadas flores -, a primavera terá a sua chegada celebrada com música e dança. O Quarteto de cordas formado por integrantes da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo e um duo de bailarinas da escola Monique Vieira Estação de Dança sobem ao palco do Centro Cultural Sesc Glória para apresentar o concerto "Chegou a Primavera", nesta quarta-feira (29), a partir das 19h30.
O repertório da noite promete trazer clássicos inesquecíveis, como "Valsa do Imperador", de Johann Strauss II; "Divertimento in F KV 138", de Wolfgang Amadeus Mozart, além da obra "Quartetto Studio Classico Op.14", da compositora mexicana Guadalupe Olmedo. A Orquestra de Mulheres privilegia o repertório de compositoras desde sua fundação.

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O quarteto de cordas é formado pelas experientes musicistas Jaqueline Costa (violino), Adriana Vinand (violino), Claudine Abreu (viola) e Jéssica Viana (violoncelo). As bailarinas Lorena Marley e Melyna Marin, da escola Monique Vieira, que herdou a tradição de dança da professora Renata Pacheco, interpretam as obras ao lado do conjunto.
A atração tem patrocínio da Unimed Vitória, Instituto Unimed Vitória e Sistema OCB/Sescop-ES, realização do Instituto Todos os Cantos (ITC) e conta com o apoio cultural do Centro Cultural SESC Glória e Monique Vieira Estação de Dança.

CONCERTO "CHEGOU A PRIMAVERA"

  • QUANDO: Nesta quarta (29), a partir das 19h30
  • INGRESSOS: R$20 (inteira) e R$ 10 (meia). À venda no Instagram do Instituto Todos os Cantos
  • ONDE: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • INFORMAÇÕES: (27) 99229-9593

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