'O Gambito da Rainha' é série original mais vista da história da Netflix

Série "O Gambito da Rainha", da Netflix Crédito: KEN WORONER/NETFLIX

De acordo com números divulgados pela Netflix nesta segunda (23), "O Gambito da Rainha" é a minissérie original de ficção mais vista da plataforma em toda a sua história.

Lançada há 28 dias, foi vista por 62 milhões de lares em vários países do mundo até o momento.

Isso significa que 62 milhões de contas da Netflix deram play em ao menos um episódio do seriado por no mínimo dois minutos, de acordo com a métrica usada pela plataforma. Uma conta pode ter diversos usuários.

Baseada no romance "O Homem que Caiu na Terra", de Walter Travis, a série conta a história de Beth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy, uma adolescente órfã que descobre ter aptidões extraordinárias para o xadrez - gambito é o nome de uma jogada.

Na esteira do sucesso da série, segundo um post no blog da Netflix, as pesquisas no Google por xadrez dobraram, e as consultas pela expressão "como jogar xadrez" atingiram a marca mais alta nos últimos nove anos.