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'O Gambito da Rainha' é série original mais vista da história da Netflix

62 milhões de contas da Netflix deram play em ao menos um episódio do seriado por no mínimo dois minutos, de acordo com métrica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 09:34

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 09:34

Série
Série "O Gambito da Rainha", da Netflix Crédito: KEN WORONER/NETFLIX
De acordo com números divulgados pela Netflix nesta segunda (23), "O Gambito da Rainha" é a minissérie original de ficção mais vista da plataforma em toda a sua história.
Lançada há 28 dias, foi vista por 62 milhões de lares em vários países do mundo até o momento.
Isso significa que 62 milhões de contas da Netflix deram play em ao menos um episódio do seriado por no mínimo dois minutos, de acordo com a métrica usada pela plataforma. Uma conta pode ter diversos usuários.

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Baseada no romance "O Homem que Caiu na Terra", de Walter Travis, a série conta a história de Beth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy, uma adolescente órfã que descobre ter aptidões extraordinárias para o xadrez - gambito é o nome de uma jogada.
Na esteira do sucesso da série, segundo um post no blog da Netflix, as pesquisas no Google por xadrez dobraram, e as consultas pela expressão "como jogar xadrez" atingiram a marca mais alta nos últimos nove anos.
O seriado também gerou aumento de interesse no Campeonato Mundial de Xadrez do ano que vem.

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