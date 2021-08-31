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'O Clone' será exibido no 'Vale a Pena ver de Novo' da Globo

Reexibição começa no próximo dia 4 de setembro; relembre a trama

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2021 às 14:52
Giovanna Antonelli e Murilo Benício em cena de
Giovanna Antonelli e Murilo Benício em cena de "O Clone" Crédito: Márcio de Souza/TV Globo
A novela O Clone será reexibida nas tardes da Globo, no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 4 de outubro, substituindo Ti-Ti-Ti. A notícia foi dada por Ana Maria Braga durante o Mais Você na manhã desta terça-feira, 31. Com os olhos pintados, a apresentadora disse que exagerou na maquiagem para trazer a notícia que o público vai adorar e a resposta veio nas redes sociais.
"Preparem-se porque a partir de 4 de outubro suas tardes na Globo vão ganhar uma atração que vai ser uma delícia de rever. Se você é novinho e não assistiu essa novela, você vai adorar. Se você vai fazer um remember, melhor ainda", disse Ana Maria. Uma internauta escreveu: "Vem Jade! Se passar 1000 vezes eu assistirei essas 1000 vezes". "Novela boa. Cada mergulho é um flash. 'Não é brinquedo não', Dona Jura é uma figura", relembrou outra um jargão da personagem.
Os amantes da trama de Gloria Perez vão poder matar a saudade após 20 anos da exibição da novela. A história de amor impossível entre o casal Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício), traz a cultura muçulmana da moça, cenas do Marrocos e o jargão "Inshallah!" que foi moda em 2001.

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A obra já foi reprisada em 2011, quando fez 10 anos, e teve a difícil missão de conquistar o público em plena campanha contra os fundamentalistas que derrubaram o World Trade Center em Nova York (EUA). "Acho até muito oportuno que a gente tenha essa família no ar", disse a autora na época.
A produção traz a polêmica sobre clonagem: Lucas perde o irmão gêmeo, Diogo, em um acidente de helicóptero. O padrinho, o cientista Albieri (Juca de Oliveira), clona Lucas para amenizar a perda do afilhado e realizar o sonho de ser o primeiro a criar um clone humano. A novela foi gravada quatro anos depois da ovelha Dolly ser o primeiro clone do mundo e o assunto estava em pauta. A dependência química também é abordada através da filha de Lucas, que luta contra o vício com a ajuda do pai.
A novela tem direção de Jayme Monjardim, Marcos Schechtman e Teresa Lampreia.

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