Novas inscrições para a edição do 'BBB 22' serão reabertas nesta segunda-feira

Novas inscrições para a edição do programa Big Brother Brasil 22, da TV Globo, serão reabertas novamente nesta segunda-feira, 13. O alerta foi dado na véspera por Boninho. O diretor do BBB gravou um vídeo e publicou no perfil dele no Instagram.
Serão 20 mil novas inscrições para o reality show da TV Globo a partir desta segunda.
No fim de agosto, Boninho já havia dado o spoiler. "Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo, deixa tudo armado porque, quem completa, tira o outro", disse na época.
A vencedora da última edição foi a paraibana Juliette Freire, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.
Desta vez, o reality não será apresentado por Tiago Leifert, que decidiu não renovar contrato com a Globo. "Se prepara!! Última chance. Segunda 13 de setembro", escreveu Boninho na legenda da imagem no Instagram.