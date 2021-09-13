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Novas inscrições para a edição do 'BBB 22' serão reabertas nesta segunda-feira

Diretor do 'Big Brother Brasil' grava vídeo no Instagram com alerta para interessados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 set 2021 às 13:57

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 13:57

No BBB 21, brothers recebem camisas da campanha
Brothers durante o BBB 21 Crédito: Globo
Novas inscrições para a edição do programa Big Brother Brasil 22, da TV Globo, serão reabertas novamente nesta segunda-feira, 13. O alerta foi dado na véspera por Boninho. O diretor do BBB gravou um vídeo e publicou no perfil dele no Instagram.
Serão 20 mil novas inscrições para o reality show da TV Globo a partir desta segunda.
No fim de agosto, Boninho já havia dado o spoiler. "Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo, deixa tudo armado porque, quem completa, tira o outro", disse na época.
A vencedora da última edição foi a paraibana Juliette Freire, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.
Desta vez, o reality não será apresentado por Tiago Leifert, que decidiu não renovar contrato com a Globo. "Se prepara!! Última chance. Segunda 13 de setembro", escreveu Boninho na legenda da imagem no Instagram.

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