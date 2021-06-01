Nova temporada de "The Voice Kids" estreia neste domingo na Globo

MÃ¡rcio Garcia ( Apresentador ) Carlinhos Brown , Gaby Amarantos e Michel TelÃ³ ( TÃ©cnicos ) e Talita RebouÃ§as ( Apresentadora ). Crédito: Globo/Fábio Rocha

A sexta edição do The Voice Kids estreia na Globo neste domingo, 6. Além dos novos participantes, o reality show musical conta com novidades na bancada de jurados e na apresentação do programa.

Márcio Garcia vai conduzir a temporada que terá Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown avaliando as apresentações dos candidatos. A cantora já esteve na atração em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos, na fase das batalhas.

Já o sertanejo participou de seis temporadas da versão adulta do programa e venceu cinco delas. The Voice Kids será exibido aos domingos, depois da Temperatura Máxima. A competição chega também às telas do canal infantil Gloob, nas sextas seguintes à exibição na TV Globo, sempre às 22h.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 31, a emissora revelou mais uma novidade. A partir do dia 11 de junho, Ana Clara (ex-BBB) vai apresentar um programa do The Voice Kids com exclusividade para o Globoplay. Ela vai receber técnicos e participantes para comentar os melhores momentos da semana.

Sobre o programa na Globo, Márcio Garcia contou quais foram os principais desafios e como a paternidade o influenciou. "Sou pai de quatro filhos, sei da importância e o valor que tem o sonho de uma criança. Sei como as nossas vozes estão procurando se encontrar e se descobrir", iniciou.

"Essa experiência vai muito além dos participantes se tornarem cantores. Ali, todos aprendem a encarar desafios e lidar com o que as pessoas vão dizer. As crianças vão levar isso para vida, independentemente da profissão que vão seguir quando crescerem (...) Lá, a gente vive como passageiro da emoção das vozes das crianças. É uma experiência única, que vai ficar marcada na minha vida", explica.