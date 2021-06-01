AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vem aí!

Nova temporada de "The Voice Kids" estreia neste domingo na Globo

Márcio Garcia vai conduzir a temporada que terá Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown avaliando as apresentações dos candidatos

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2021 às 08:26
The Voice Kids: Márcio Garcia ( Apresentador ) Carlinhos Brown , Gaby Amarantos e Michel Teló ( Técnicos ) e Talita Rebouças ( Apresentadora )
MÃ¡rcio Garcia ( Apresentador ) Carlinhos Brown , Gaby Amarantos e Michel TelÃ³ ( TÃ©cnicos ) e Talita RebouÃ§as ( Apresentadora ). Crédito: Globo/Fábio Rocha
A sexta edição do The Voice Kids estreia na Globo neste domingo, 6. Além dos novos participantes, o reality show musical conta com novidades na bancada de jurados e na apresentação do programa.
Márcio Garcia vai conduzir a temporada que terá Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown avaliando as apresentações dos candidatos. A cantora já esteve na atração em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos, na fase das batalhas.
Já o sertanejo participou de seis temporadas da versão adulta do programa e venceu cinco delas. The Voice Kids será exibido aos domingos, depois da Temperatura Máxima. A competição chega também às telas do canal infantil Gloob, nas sextas seguintes à exibição na TV Globo, sempre às 22h.
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 31, a emissora revelou mais uma novidade. A partir do dia 11 de junho, Ana Clara (ex-BBB) vai apresentar um programa do The Voice Kids com exclusividade para o Globoplay. Ela vai receber técnicos e participantes para comentar os melhores momentos da semana.
Sobre o programa na Globo, Márcio Garcia contou quais foram os principais desafios e como a paternidade o influenciou. "Sou pai de quatro filhos, sei da importância e o valor que tem o sonho de uma criança. Sei como as nossas vozes estão procurando se encontrar e se descobrir", iniciou.
"Essa experiência vai muito além dos participantes se tornarem cantores. Ali, todos aprendem a encarar desafios e lidar com o que as pessoas vão dizer. As crianças vão levar isso para vida, independentemente da profissão que vão seguir quando crescerem (...) Lá, a gente vive como passageiro da emoção das vozes das crianças. É uma experiência única, que vai ficar marcada na minha vida", explica.

Veja Também

Veja todas as Miss Espírito Santo já classificadas no Miss Brasil; fotos

Marcelo Adnet ganha programa na Globoplay para narrar CPI da Covid

Nick Cruz, Negra Li, MC Zaac e Natiruts nos lançamentos da semana #76

Garcia também revelou que a principal dificuldade, enquanto apresentador, é conter as lágrimas ao assistir as apresentações. "Convivi bem com as minhas emoções, mas tem momentos em que realmente é difícil. Senti vontade de chorar, mas tinha medo de passar vergonha ao vivo. Então, tive que me conservar muito. Não me entrego como eu me entregaria se fosse no sofá da minha casa", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Rede Globo Globoplay
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Caso escabroso de vereador condenado por estupro de criança força Câmara de Vitória a ativar a Corregedoria
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó
Café arábica do ES e portos capixabas: tão perto, mas ainda distantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados