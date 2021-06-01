Marcelo Adnet ganha programa na Globoplay para narrar CPI da Covid

O humorista Marcelo Adnet Crédito: Globo/Estevam Avellar

Marcelo Adnet, 39, tem um novo programa para chamar de seu na Globoplay. Trata-se do Adnet na CPI, que estreia nesta segunda-feira (31).

O projeto surgiu a partir de publicações feitas pelo humorista nas redes sociais. Nelas, Adnet narrava alguns dos momentos da CPI da Covid com muito bom-humor.

"Os internautas que sugeriram essa dinâmica de narrar a CPI", contou ele. "Estou fazendo tudo de casa. Comecei fazendo posts, fiz uma rápida live e a partir daí chegamos neste formato."

"Acho que é interessante porque pode dar visibilidade e popularidade a um momento tão sério", prosseguiu. "Ao mesmo tempo em que é uma brincadeira, é também uma divulgação de um momento muito importante para o país."

A atração irá ao ar sempre às segundas-feiras. Ela estará disponível também para não-assinantes do serviço de streaming do Grupo Globo.

Os vídeos do humorista ironizando os depoimentos dados à comissão do Senado têm feito sucesso desde o último dia 18. Neles, Adnet comenta as falas de autoridades como se fosse locutores da própria Globo.