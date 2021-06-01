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"Adnet na CPI"

Marcelo Adnet ganha programa na Globoplay para narrar CPI da Covid

O projeto surgiu a partir de publicações feitas pelo humorista nas redes sociais. Nelas, Adnet narrava alguns dos momentos da CPI da Covid com muito bom-humor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 08:15

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:15

O humorista Marcelo Adnet
O humorista Marcelo Adnet Crédito: Globo/Estevam Avellar
Marcelo Adnet, 39, tem um novo programa para chamar de seu na Globoplay. Trata-se do Adnet na CPI, que estreia nesta segunda-feira (31).
O projeto surgiu a partir de publicações feitas pelo humorista nas redes sociais. Nelas, Adnet narrava alguns dos momentos da CPI da Covid com muito bom-humor.
"Os internautas que sugeriram essa dinâmica de narrar a CPI", contou ele. "Estou fazendo tudo de casa. Comecei fazendo posts, fiz uma rápida live e a partir daí chegamos neste formato."
"Acho que é interessante porque pode dar visibilidade e popularidade a um momento tão sério", prosseguiu. "Ao mesmo tempo em que é uma brincadeira, é também uma divulgação de um momento muito importante para o país."
A atração irá ao ar sempre às segundas-feiras. Ela estará disponível também para não-assinantes do serviço de streaming do Grupo Globo.

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Os vídeos do humorista ironizando os depoimentos dados à comissão do Senado têm feito sucesso desde o último dia 18. Neles, Adnet comenta as falas de autoridades como se fosse locutores da própria Globo.
"Bem amigos da Rede Globo, aí está ele Ernesto Araújo", brincou no dia 18. "Ele vai enrolando, ele vai gaguejando, chanceler, embaixador, não sabe o que é o quê. Parece inebriado pelo álcool gel. Suas palavras não fazem mais sentido, ele vai dando voltas com a bola em campo. Ele joga sem nenhum objetivo, joga para o lado."

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