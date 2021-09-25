Nova temporada de Emily em Paris estreia em 22 de dezembro na Netflix

A trama é estrelada pela atriz Lily Collins, que interpreta a executiva de marketing. Crédito: STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX

A segunda temporada de "Emily em Paris" já tem data de estreia confirmada, e será disponibilizada em 22 de dezembro ao público. O anúncio foi feito durante o festival Tudum, promovido pelo serviço de streaming neste sábado (25).

A renovação da série já havia sido confirmada em novembro do ano passado, após o sucesso da primeira temporada. As gravações da nova temporada foram anunciadas em maio.

A série foi assistida em 58 milhões de domicílios nos 28 dias após seu lançamento, no dia 2 de outubro. Com isso, foi a comédia mais vista do serviço de streamming em 2020, ficando atrás apenas de dramas como "Bridgerton", "The Witcher" e "Lupin".

A trama é estrelada por Lily Collins, que interpreta a executiva de marketing Emily. Moradora de Chicago, ela acaba se mudando inesperadamente para Paris, onde tenta conviver com as diferenças entre o modo de vida americano e o francês.

Além da protagonista, estarão de volta ao elenco Lucas Bravo, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery. Entre os nomes que terão participação na nova temporada estão Kate Walsh, William Abadie e Arnaud Viard.

"Como atriz, artista e criativa, o presente mais significativo é se conectar com as pessoas por meio de sua arte de alguma forma", disse Collins em comunicado divulgado pela Netflix. "É uma honra estar associada a um projeto que proporcionou às pessoas o alívio muito necessário durante um momento difícil, quando todos procuravam um motivo para sorrir e rir."

"Não só interpretar Emily me ensinou mais sobre mim, mas também sobre o mundo ao meu redor", avaliou. "Eu não poderia estar mais feliz por estar de volta a Paris para a segunda temporada para expandir essas lições, continuar a crescer e aprender ainda mais sobre esta bela cidade e todas as suas características com Emily."