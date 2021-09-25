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Televisão

Alexandre Garcia é demitido da CNN após defender tratamento precoce

Fala do comentarista em defesa de remédios ineficazes foi desmentida pela emissora

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 10:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2021 às 10:23
O comentarista Alexandre Garcia
O comentarista Alexandre Garcia Crédito: CNN Brasil
O comentarista Alexandre Garcia foi demitido da CNN Brasil nesta sexta-feira, 24, após defender, no quadro Liberdade de Opinião, medicamentos ineficazes contra a covid-19.
Garcia afirmou que esses medicamentos "salvaram milhares de vidas", ao passo que a emissora desmentiu sua fala logo em seguida, informando que não existe nenhum tipo de tratamento precoce cientificamente comprovado contra a covid-19 e que a opinião do comentarista não necessariamente reflete a da CNN.
O comentarista também havia defendido, durante sua exposição, a Prevent Senior, empresa investigada pela CPI da covid-19, acusada de adulterar registros de prontuários de pacientes, e de realizar testes com medicamentos ineficazes sem comunicar os participantes dos estudos.
Poucas horas após o ocorrido, a emissora divulgou um comunicado informando a demissão do comentarista. O quadro Liberdade de Opinião será mantido no jornal Novo Dia.
Confira abaixo a fala de Alexandre Garcia que culminou em sua demissão:

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