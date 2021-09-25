Cartunista Ota é encontrado morto em seu apartamento

Em 2011, o ex-editor da revista MAD, Ota, mostrou sua coleção de revistas em seu apartamento, no bairro da Cidade Nova, Rio de Janeiro (RJ) Crédito: Luciana Whitaker/Folhapress

O cartunista Otacílio Costa d'Assunção Barros, conhecido por Ota, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 24, em seu apartamento, no bairro da Tijuca, no Rio. Ele tinha 67 anos. Segundo vizinhos, fazia cinco dias que o artista não era visto. Os bombeiros foram acionados e, depois de arrombarem a porta de seu apartamento, Ota foi encontrado morto.

Jornalista de profissão, Ota dirigiu a versão brasileira da revista de humor Mad durante 34 anos - ele editou mais de 300 números da publicação e acabou se tornando uma de suas atrações com o Relatório Ota. Sua casa, aliás, serviu como redação da revista durante muito tempo, até que ele deixasse o comando, em 2008, depois de discordar dos novos rumos da publicação.

Ota trabalhou na Mad nas diversas editoras que a lançaram aqui, como a antiga Vecchi, além da Record e Panini, sempre encarregado de cuidar do conteúdo nacional que se unia aos textos e desenhos estrangeiros. Ota era também o depositário dos trabalhos dos artistas que deixavam seus originais - feitos à mão, com guache em folha de papel vegetal - na sua casa, nomes como Nani, Angeli, Carlos Chagas e Ique.