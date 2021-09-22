Morre aos 90 anos Marina Miranda, a Dona Charanga da 'Escolinha'

Marina Miranda na 'Escolinha do Professor Raimundo' Crédito: Acervo TV Globo

A atriz e comediante Marina Miranda, de 90 anos, morreu nesta segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde domingo, 19, no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul, com um quadro grave de infecção urinária e doença pulmonar. Ela sofria de Alzheimer.

Marina ficou conhecida por suas personagens humorísticas em A Escolinha do Professor Raimundo, como a Dona Charanga, e Balança, Mas Não Cai, formando uma dupla inesquecível com Tião Macalé.

Em 1977, Miranda fez a novela Dona Xepa, ao lado de Yara Cortes e Nívea Maria. Ela ainda participou de novelas e minisséries, como Tenda dos Milagres, Vereda Tropical e O Dono do Mundo.