Morre aos 90 anos Marina Miranda, a Dona Charanga da 'Escolinha'

A atriz e comediante Marina Miranda, de 90 anos, morreu nesta segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde domingo, 19, no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul, com um quadro grave de infecção urinária e doença pulmonar. Ela sofria de Alzheimer.
Marina ficou conhecida por suas personagens humorísticas em A Escolinha do Professor Raimundo, como a Dona Charanga, e Balança, Mas Não Cai, formando uma dupla inesquecível com Tião Macalé.
Em 1977, Miranda fez a novela Dona Xepa, ao lado de Yara Cortes e Nívea Maria. Ela ainda participou de novelas e minisséries, como Tenda dos Milagres, Vereda Tropical e O Dono do Mundo.
A informação da sua morte foi confirmada nesta terça-feira, 21, pela filha da artista, Sylvia Miranda. No domingo, ela compartilhou o estado de saúde da mãe. "Infelizmente, minha rainha, minha mãe entrou em coma devido ao Alzheimer e o estado está irreversível. Ela está com tuberculose, escara na 3 derme, infecção urinária, pulmonar", revelou.