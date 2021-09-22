Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre ator Willie Garson, de 'Sex and the City', aos 57 anos

Ator interpretava o personagem Stanford Blatch, agente de talentos na série
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 set 2021 às 10:13

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 10:13

Sarah Jessica Parker e Willie Garson em cena de Sex and the City: ator reviveu papel em spin-off
Sarah Jessica Parker e Willie Garson em cena de Sex and the City: ator reviveu papel em spin-off Crédito: HBO
O ator Willie Garson morreu na terça-feira, 21, de acordo com informações confirmadas pela revista Variety. Ele foi o melhor amigo da protagonista da série Sex and the City, Carrie Bradshaw, vivida por Sarah Jessica Parker. O seriado foi sucesso entre os anos de 1998 e 2004.
O ator, que tinha 57 anos de idade, também esteve nos dois longas originários da série. A causa da morte de Garson não foi oficialmente revelada, mas fontes ouvidas pelo site TMZ ressaltam que ele fazia tratamento contra um câncer.
Além de Sex and the City, Willie Garson atuou em filmes como "O Feitiço do Tempo", de 1993, "Quem vai Ficar com Mary" e "Quero ser John Malkovich", de 1999. Também esteve em séries como "Havaí Cinco-0" e "Supergirl".

Veja Também

Aos 87 anos, morre de câncer o ator Luís Gustavo

Neto do apresentador Luciano do Valle morre após ser baleado em assalto

Vocalista do grupo Garotos de Ouro morre em acidente de trânsito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados