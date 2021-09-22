Morre ator Willie Garson, de 'Sex and the City', aos 57 anos

Sarah Jessica Parker e Willie Garson em cena de Sex and the City: ator reviveu papel em spin-off Crédito: HBO

O ator Willie Garson morreu na terça-feira, 21, de acordo com informações confirmadas pela revista Variety. Ele foi o melhor amigo da protagonista da série Sex and the City, Carrie Bradshaw, vivida por Sarah Jessica Parker. O seriado foi sucesso entre os anos de 1998 e 2004.

O ator, que tinha 57 anos de idade, também esteve nos dois longas originários da série. A causa da morte de Garson não foi oficialmente revelada, mas fontes ouvidas pelo site TMZ ressaltam que ele fazia tratamento contra um câncer.