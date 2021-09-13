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Vocalista do grupo Garotos de Ouro morre em acidente de trânsito

Ônibus da banda saiu da pista na madrugada desta segunda-feira

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 17:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2021 às 17:48
O músico Airton Machado
O músico Airton Machado Crédito: Reprodução/Instagram @airtonmachadooficial
O vocalista da banda Garotos de Ouro, Airton Machado, morreu aos 62 anos na madrugada desta segunda-feira (13) em um acidente com o ônibus do grupo, que ocorreu em Águas Mornas, localizada na Grande Florianópolis, em Santa Catarina.
A informação foi confirmada pelo Instagram oficial do grupo musical. "Calou a gaita mais fandangueira dos bailes do sul do Brasil... Nos deixa uma das maiores influências da nossa música gaúcha, o coração dos Garotos de Ouro chora com uma dor irreparável", diz a nota.
Nos comentários da publicação, admiradores e fãs do artista lamentaram a morte do fundador da banda. "Que tristeza! Airton foi uma influência muito grande na minha vida. Descanse em paz companheiro", escreveu Michel Teló, 40.
Segundo a página oficial da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina no Twitter, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 43,8 na BR-282. O trecho ficou interditado em ambos os sentidos para a remoção do veículo, liberado parcialmente por volta das 8h30 e totalmente às 9 horas nesta segunda.
O músico fez seu último show na noite de sábado (11). O evento aconteceu na cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, e o músico voltava para casa ao lado de sua companheira Renata da Rosa, 32, e do empresário da banda, Dhianine Alves.
Segundo o empresário, Renata da Rosa sofreu alguns ferimentos e foi levada para o Hospital Regional de São José após o acidente. Alves afirma que ela ainda está no hospital, porém não corre perigo. Em seus Stories, ela compartilhou uma homenagem ao cantor. "Descanse em paz meu amor", escreveu.
Segundo a assessoria da banda, o velório do cantor irá ocorrer na cidade de Criciúma, também nesta segunda-feira às 19h, e a cerimônia de cremação ainda não possui previsão de quando deve acontecer. Machado foi o fundador do grupo musical, além de ser vocalista.

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