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Luto

Morre Richard Buckley, marido do estilista Tom Ford, aos 72 anos

O jornalista de moda faleceu em Los Angeles de causas naturais

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 10:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 set 2021 às 10:17
Richard Buckley e o marido Tom Ford
Richard Buckley e o marido Tom Ford Crédito: Instagram/@tomford
O jornalista Richard Buckley morreu no domingo, 19, em Los Angeles, aos 72 anos. Editor de moda, ele era casado com o estilista Tom Ford, com quem viveu um relacionamento de 35 anos.
A informação foi dada à revista People pela equipe do estilista. "É com grande tristeza que Tom Ford anuncia a morte de seu amado marido há 35 anos, Richard Buckley. Richard faleceu pacificamente em sua casa em Los Angeles com Tom e seu filho Jack ao seu lado", diz o comunicado.
Richard e Tom se conheceram em um desfile de moda em 1986. Após anos vivendo juntos, a união foi oficializada em 2014. O casal tem um filho de 8 anos, Alexander John Buckley Ford.
Natural de Binghamton, no estado de Nova York, Buckley cresceu em uma família de militares. Passou períodos de sua infância e adolescência morando na França e Alemanha, onde se formou em jornalismo pela University of Maryland de Munique.
Richard iniciou sua carreira na moda em 1979, na New York Magazine, e trabalhou em importantes publicações como Women's Wear Daily e Vanity Fair. Ele foi editor europeu da revista Mirabella, editor colaborador da Vogue italiana e editor-chefe da Vogue Hommes International.

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