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Diretor de 'Um Lugar Chamado Notting Hill', Roger Michell morre aos 65 anos

Diretor concedeu entrevista este ano ao 'Estadão', sobre seu filme 'A Despedida'

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 set 2021 às 12:33
Cena do filme
Cena do filme "Um Lugar Chamado Nothing Hill" Crédito: Divulgação/Universal Pictures
O cineasta sul-africano naturalizado britânico Roger Michell morreu nesta quinta-feira, 23, aos 65 anos, de acordo com um comunicado de sua assessoria enviado à imprensa internacional. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Michell se tornou célebre no mundo do cinema ao dirigir a comédia romântica Um Lugar Chamado Notting Hill, de 1999, com Julia Roberts e Hugh Grant.
Em 2021, chegou às plataformas de streaming brasileiras um de seus últimos filmes, A Despedida, de 2019, adaptação de um drama familiar dinamarquês. Em entrevista ao Estadão, em abril deste ano, Michell afirmou: "Num mundo sem Deus, é mais difícil pensar sobre a morte".
Nascido na África do Sul, ele se naturalizou britânico e viveu majoritariamente no Reino Unido, onde dirigiu seus principais filmes, como Persuasão, de 1995, inspirado em Jane Austen, e Fora de Controle, de 2002, com Ben Affleck.Seu filme mais recente foi The Duke, de 2020. Michell deixa quatro filhos.

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