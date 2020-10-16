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Nova Mulher-Maravilha da DC Comics será brasileira

Yara Flor é de uma tribo na floresta amazônica e imigrou para os Estados Unidos

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 18:42
A brasileira Yara Flor é a nova Mulher-Maravilha
A brasileira Yara Flor é a nova Mulher-Maravilha Crédito: Divulgação/DC Comics
Yara Flor, uma indígena brasileira da floresta amazônica, será a nova Mulher-Maravilha. O anúncio foi feito pela editora de quadrinhos DC Comics, nesta quinta (15).
Em entrevista ao jornalista Jesse Schedeen, do site IGN, Jamie S. Rich, editor da DC, confirmou que Yara é do Brasil, mas uma imigrante nos Estados Unidos. "Apesar de vermos ela atualmente ativa como a Mulher-Maravilha, eventualmente vamos descobrir sua origem -parcialmente com ela entendendo o que isso significa, de onde ela é, por que ela é isso, como ela se relaciona com Diana [Prince] e com as outras amazonas", disse.

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Rich também falou sobre as diferenças entre a nova personagem e a heroína original. "Diana Prince é uma deusa, ela está sempre um pouco acima de nós. Esta é uma chance de meio que voltar a algumas das raízes iniciais da Mulher-Maravilha, quando Diana estava tentando ser humana e tentando aprender como ser humana. Agora estamos indo para o caminho oposto -como uma humana aprende a ser uma deusa?"
Yara faz parte do "Future State", nova saga da DC, que vai começar a ser publicada em janeiro de 2021. Os gibis vão misturar personagens clássicos e novos. A brasileira será a protagonista de "Future State: Wonder Woman". Ela vai viver aventuras ao lado do novo Superman, herói que será assumido por Jon, filho de Clark Kent.

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