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Novo pôster de "Mulher-Maravilha 1984" mostra armadura dourada

Inicialmente previsto para novembro de 2019, o filme teve um atraso de seis meses e só chegará aos cinemas no ano que vem

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 16:51

Publicado em 

06 jun 2019 às 16:51
Crédito: Divulgação
Enquanto aguardam a estreia de "Mulher Maravilha 1984", prevista para 5 de junho de 2020, os fãs da super-heroína podem ir se aquecendo com as primeiras imagens divulgadas do segundo filme. 
A diretora da sequência, Patty Jenkins, publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (5) um pôster em que Gal Gadot, a atriz que interpreta a Mulher-Maravilha, aparece com a icônica armadura dourada pela primeira vez. O visual era visto até então apenas nos quadrinhos da personagem. 
Inicialmente previsto para novembro de 2019, o filme teve um atraso de seis meses e só chegará aos cinemas no ano que vem. O primeiro filme da franquia da DC, lançado em junho de 2017, arrecadou US$ 821,8 milhões (cerca de R$ 3,17 bilhões) no mundo.
Em um anúncio, Gadot deu a entender que 2020 seria "o lugar certo" para o filme. O motivo da nova data, segundo ela, seriam as mudanãs de cenário. No elenco ainda estarão Chris Pine (como Steven Trevor, a paixão da heroína no primeiro filme) e Pedro Pascal (de "Game of Thrones").

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