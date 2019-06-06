Novo pôster de "Mulher-Maravilha 1984" mostra armadura dourada

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"Mulher Maravilha 1984", prevista para 5 de junho de 2020, os fãs da super-heroína podem ir se aquecendo com as primeiras imagens divulgadas do segundo filme. Enquanto aguardam a estreia de, prevista para 5 de junho de 2020, os fãs dapodem ir se aquecendo com as primeiras imagens divulgadas do segundo filme.

A diretora da sequência, Patty Jenkins, publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (5) um pôster em que Gal Gadot, a atriz que interpreta a Mulher-Maravilha, aparece com a icônica armadura dourada pela primeira vez. O visual era visto até então apenas nos quadrinhos da personagem.

Inicialmente previsto para novembro de 2019, o filme teve um atraso de seis meses e só chegará aos cinemas no ano que vem. O primeiro filme da franquia da DC, lançado em junho de 2017, arrecadou US$ 821,8 milhões (cerca de R$ 3,17 bilhões) no mundo.