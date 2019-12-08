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'Faz tudo valer a pena'

No Brasil, Gal Gadot fala sobre Mulher-Maravilha inspirar meninas

Foi exibido com exclusividade o primeiro trailer da continuação da história da super-heroína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 20:34

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 20:34

 Gal Gadot interpreta a Mulher-Maravilha Crédito: Clay Enos/ Warner
FOLHAPRESS - Em uma onda de protagonismo feminino na cultura pop, o painel do filme "Mulher-Maravilha 1984" fechou a Comic Con Experience 2019. Com a diretora Patty Jenkins e a atriz Gal Gadot, que interpreta a protagonista, foi exibido com exclusividade o primeiro trailer da continuação da história da super-heroína, com um minuto e meio de cenas extras que não serão liberadas no trailer que chegará à internet. 
"Ela está triste, perdeu todos os seus amigos, e está fazendo o que precisa fazer, está ajudando as pessoas, até que uma coisa louca acontece com ela", resumiu Gadot sobre o longa, que se passa em 1984. "Esse é o maior filme que já fiz na minha vida. Em termos de escala e de ser épico. Fomos para o mundo inteiro [...] precisei de ajuda de acrobatas."

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A atriz também falou sobre o protagonismo feminino na produção e como ele dá voz às mulheres. "Isso faz tudo valer a pena. Vocês são a razão pela qual fazemos esse tipo de filme. Acho que não é só para meninas e mulheres, é para todos."
A diretora, que também foi recebida com entusiasmo, disse que não foi difícil conectar o novo filme ao anterior. "Quis fazer "Mulher-Maravilha" porque acredito nos valores dela [...] Ela é carinhosa, tem muito cuidado com as pessoas. Ela é o super-herói do futuro."
Pela primeira vez na CCXP, o painel foi transmitido ao vivo na internet para o mundo todo (com exceção do trailer exclusivo). O filme, que estreia em junho de 2020, também trará o ator Chris Pine de volta como Steve Trevor.
"Não colocamos Steve nesse filme só porque queríamos ele. Sabíamos que a história não poderia ser contada sem ele [...] ele é muito importante nela", confirmou a diretora.

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