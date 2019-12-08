Henry Cavill, o Superman, aparece de surpresa na Comic Con

Henry Cavill interpreta o Superman no cinema Crédito: Warner Bros/Divulgação

FOLHAPRESS - Henry Cavill, 36, não estava anunciado entre as atrações da CCXP (Comic Con Experience 2019), que acontece em São Paulo, mas cumpriu as expectativas dos fãs e apareceu mesmo assim no painel da Netflix, neste domingo (8). Ele já havia feito uma aparição na edição argentina no sábado (7).

O ator, famoso por interpretar o Superman, é o protagonista de "The Witcher", nova série da plataforma de streaming, que estreará no próximo dia 20.

A narrativa de drama e fantasia é baseada na série de livros de mesmo nome, escrita por Andrzej Sapkowski, e acompanha Geralt de Rívia, um dos últimos bruxos restantes na Terra.

"Gerald não é um personagem simples, é complicado, ele tem a natureza de uma pessoa carinhosa, mas o mundo acabou o corrompendo", diz Cavill. Ele explica que os bruxos da série trabalham como mercenários à caça de monstros. "Gerald é especial, ele é tudo que um cavaleiro nobre deveria ser, mas é tratado como vilão por onde passa."

Quando soube que a plataforma produzia a série, o ator insistiu com seus agentes e os produtores até conseguir o papel do protagonista. Antes, Cavill já havia jogado os jogos da franquia e lido todos os livros do personagem.

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"O verdadeiro poder dele é a capacidade de amar, ele vai muito além da capacidade de um bruxo e matador de monstros. Gerald se esforça para ajudar as pessoas", explica Cavill.

Um dos pontos fortes que a série promete são as cenas de luta. Para a criadora, Lauren Schmidt, elas são diferentes das de outras produções televisivas não apenas pela habilidade técnica da equipe. "Qualquer um pode usar espadas, mas quem se importa? A gente sempre fala sobre quem está lutando, por que estão fazendo isso, qual é a história por trás. Não sei se vocês sabem, mas Henry faz todas as cenas ele mesmo, sem dublês."

Além de Gerald, há outras duas importantes personagens para a trama: Ciri e Jennifer, que possuem laços estreitos com o feiticeiro. "Em termos de contar uma história, se você só tiver um personagem interessante, você vai perder o interesse nele também. Quanto mais complexo eles forem, melhor a interação", diz Laura.

"Ele tenta evitar ao máximo o relacionamento com Ciri, mas o destino não deixa ele se afastar", diz Cavill. "Tenho certeza que todo mundo já passou por isso, eles amam se odiar."

Além do painel com o ator e a criadora, o público presente no auditório pôde assistir em primeira mão cenas e o trailer final da série.