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Primeiro dia de Comic Con tem multidão em busca de diversão

Famílias levam crianças para curtir heróis e atrações da feira de cultura pop
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 22:26

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 22:26

Stand da Warner Bros na CCXP 2019 ficou bastante movimentado no primeiro dia Crédito: Twitter/@redetelecine
O primeiro dia da Comic Con foi marcado por longas filas nas atrações e uma multidão circulando pelas dependências do São Paulo Expo, no Jabaquara (zona sul da capital paulista), onde a feira acontece desta quinta-feira (5) até domingo (10). 
Entre os visitantes, teve muita gente fazendo a sua estreia no evento, que está em sua sexta edição. É o caso do casal Marcelus, 41, e Renata Aguiar, 39, que mora em Taubaté (a 140 km de São Paulo), mas fez questão de comparecer a Comic Con para proporcionar um dia diferente ao filho Guilherme, 10.  
"Nossa estreia foi com pé direito. Chegamos logo que os portões abriram, e nosso filho já viu a caverna do Batman, comprou bonecos e está se divertindo muito", disse Marcelus.  
Guilherme aproveitou também para conhecer youtubers famosos, como a turma do Choque de Cultura. "Está sendo demais", afirmou ele.
Renata contou que a família comprou o ingresso com antecedência e que eles já planejam voltar no ano que vem: "Está valendo cada centavo." Pela primeira vez, todos os 280 mil ingressos para os quatro dias da Comic Con se esgotaram semanas antes do início do evento. 

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A família de Edinaldo, 45, e Elizângela Romulado, 43, também aproveita o evento pela primeira vez. Eduardo, 8, filho do casal, parecia fascinado com a chance de ver youtubers de perto, algo que nesta edição tem chamado a atenção das crianças e adolescentes.
Assim como outras famílias, eles se organizaram para comprar ingresso para o primeiro dia. "Somos fãs de Star Wars e queremos conhecer tudo daqui", afirmou.
Já Edinaldo estava interessado em entrar no universo dos heróis e acompanhar os cosplays. "Está sendo um dia muito agradável, e voltaríamos com certeza em uma outra oportunidade", disse ele.
Um dos locais com maior concentração de pessoas é o Auditório Cinemark. Embora tenha 3.300 lugares disponíveis (o maior da Comic Con), é cena comum ver uma multidão do lado de fora à espera de uma oportunidade para poder entrar e conferir uma das atrações oferecidas no local.  
Já os cosplay são uma atração à parte. Na feira, é comum ver Homem-Aranha comendo pipoca na praça de alimentação, assim como outros heróis dos estúdios Marvel e DC passeando e tirando foto com os mais curiosos. E esse ano o pessoal caprichou nos looks.
Para quem vai curtir o evento nos próximos dias, a dica é ir preparado para enfrentar grandes distâncias entre os estandes e auditórios e longas filas nas atrações mais procuradas.

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