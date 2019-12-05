Pré-estreias, globais e ativações: tudo o que você verá na CCXP 2019

Atrações da CCXP Crédito: Montagem

A Comic Con Experience (CCXP) em São Paulo chega à sua sexta edição com uma lista de atrativos tão grande quanto a dos últimos anos. Pela primeira vez, os 280 mil ingressos disponibilizados para os quatro dias de festival se esgotaram semanas antes do início evento, que acontece de quinta-feira (5) a domingo (8).

Voltada aos fãs de cultura pop, a CCXP reúne em um espaço de 115 mil metros quadrados da São Paulo Expo, no Jabaquara (zona sul de SP), dezenas de atores globais e marcas aclamadas pelo público que gosta de quadrinhos, séries e filmes; além de concursos de cosplayers e anúncios de novidades em primeira mão.

Este ano, serão promovidas conversas com astros de produções como "Star Wars", "La Casa de Papel", "Frozen 2" e "Mulher-Maravilha", bem como encontros com atores como Lana Parilla e Iain Glen (autógrafos e fotos vão de R$ 100 a R$ 350).

Também haverá grandes estandes da Disney, Netflix e Warner, com ativações que vão de quizes à imersão em cenários -a equipe da saga "Harry Potter" trará uma réplica oficial do Expresso de Hogwarts, por exemplo.

Segundo Pierre Mantovani, CEO da CCXP, o sucesso do evento é resultado do fato de que ele tem se tornado cada vez mais conhecido, inclusive, por pessoas que não se consideram nerds.

"Hoje, o conteúdo mais mainstream do mundo é nerd, mas as pessoas não se dão conta. Quando elas vêm aqui, elas descobrem que isso aqui é o universo de entretenimento que eles consomem todos os dias. Mas quando você falava CCXP ou Comic Con, as pessoas não faziam essa conexão. E agora cada vez mais estão fazendo", disse ele.

Mantovani também afirmou que a ideia do evento é ser um festival, em que as pessoas possam curtir experiências durante todo o dia. "O tempo médio de permanência é de oito horas", disse.

A Comic Con conta com ampla praça de alimentação. Os que preferirem fugir dos preços inflacionados podem levar de casa alimento em suas embalagens originais lacradas ou, se não for industrializado, deverá estar em uma embalagem de plástico fechada (plástico insulfilme ou papel alumínio).

E para manter a conectividade, 60 km de cabos de fibra ótica foram instalados pela Oi para fornecer wi-fi gratuito em toda a feira.

CONFIRA TODAS AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES DA CCXP 2019:

Os favoritos de "La Casa de Papel"

Astros da série espanhola da Netflix estão confirmados para um painel neste domingo. Estarão presentes os atores Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo), que estão entre os favoritos dos fãs da produção.

Elenco de "Star Wars"

Os protagonistas de "Star Wars: A Ascensão Skywalker" Daisy Ridley (Rey) John Boyega (Finn) e Oscar Isaac (Poe Dameron) estarão na feira no sábado para falar sobre a produção que estreia no próximo dia 19.

John Boyega e Daisy Ridley em Star Wars: A Ascensão Skywalker Crédito: Divulgação

Margot Robbie com "Aves de Rapina"

A atriz Margot Robbie e o elenco do filme "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa", bem como a diretora do longa, estão confirmados para uma conversa na quinta-feira.

Cena do filme Aves de Rapina Crédito: Divulgação

Ryan Reynolds, Joe Keery e Shawn Levy

O trio que coleciona produções como "Deadpool" e "Stranger Things" estará em um painel da 20th Century Fox no sábado sobre o novo filme "Free Guy - Assumindo o Controle"; o estúdio ainda trará David Yost, ator por trás do Power Ranger azul, para conversa com fãs no domingo. Ryan Reynolds também estará em um painel no domingo, com parte do elenco do longa "Esquadrão 6", filme que estreia dia 13 na Netflix.

Mulher-Maravilha

A atriz Gal Gadot, que interpreta a Mulher-Maravilha, estará presente ao lado da diretora Patty Jenkins no domingo para falar sobre a continuação do filme da personagem, que sai em 2020. Momentos antes da duas subirem ao palco, serão anunciadas as novidades da Warner Bros. para o próximo ano, com conteúdo inédito.

No filme 'Mulher Maravilha', Gal Gadot interpreta personagem em 1918, durante a Primeira Guerra Crédito: Clay Enos/ Warner

Presidente da Marvel

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, estará na feira no sábado para falar sobre as novidades de 2020. Especula-se que algum artista acompanhe Feige no painel.

Elenco de "His Dark Materials", "Watchmen" e "Westworld"

A HBO marca presença com painéis que trarão o elenco da nova série "His Dark Materials", além de "Watchmen" e "Westworld", no domingo. A produção brasileira "Todxs Nós" também terá elenco presente em painel na sexta.

Elenco de "The Boys", "The Expanse", "Star Trek: Picard"

O elenco original das novas séries da da Amazon Prime Video, "The Boys", "The Expanse" e "Star Trek: Picard", estarão em painel na sexta-feira.

Pré-estreias de "Playmobil" e "Frozen 2"

A CCXP é marcada por exibir em primeira mão trailers de filmes e até os próprios longa-metragens. "Playmobil: O Filme" e "Frozen 2" serão exibidos na sexta e no domingo, respectivamente, antes de suas estreias no cinema. A Pixar ainda apresenta o filme "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica", e a Fox falará sobre "Um Espião Animal", ambos com seus respectivos diretores.

Cena da animação "Frozen 2", que estreia em janeiro de 2020 Crédito: Disney/Divulgação

Castelo Rá-Tim-Bum X Malhação

O cineasta Cao Hamburger celebrará os 25 anos de Castelo Rá-Tim-Bum e trará o elenco de sua nova produção, "As Five", spin-off de "Malhação", na quinta-feira.

Série de animações: "Homem-Aranha no Aranhaverso", "Rei Leão" e "Trem Infinito"

Pav Grochola, da Image Works, o supervisor de efeitos de "Homem-Aranha no Aranhaverso", falará com os fãs da aclamada animação na quinta-feira. No mesmo dia, o especialista em efeitos visuais Julien Bolbach, que trabalhou na animação de "O Rei Leão", fala sobre o processo criativo do filme. Na sexta-feira, os fãs de animação ainda poderão ouvir o criador da série "Trem Infinito" (Cartoon Network), Owen Dennis, discutir as mensagens, a aventura e os personagens dela.

Rainha de "Once Upon a Time"

Lana Parrilla, a atriz que interpreta a Rainha da série "Once Upon a Time", estará em painel com fãs na sexta-feira.

10 anos de League of Legends

Distribuidora oficial dos bonequinhos Funko, a Piticas terá um estande com o dobro do tamanho dos anos anteriores e uma coleção nova de League of Legends, fruto da parceria com a Riot Games. O game também terá seus 10 anos celebrados com painéis na quinta e sexta.

De Batman a "GOT": Iain Glen

O ator Iain Glen, de "Game of Thrones", "Titans" e "Resident Evil", vem pela primeira vez ao Brasil para uma conversa com fãs, que acontece na quinta.

Globoplay

Com estande próprio, o Globoplay promoverá painéis de lançamentos e ativações de séries originais, como "Desalma", e de séries exclusivas, como "Doctor Who" e "Evil".

20 anos de Bob Esponja

A Nickelodeon comemora os 20 anos de Bob Esponja com um espaço repleto de atrações, que vão de um Escape Room a uma loja no formato do Siri Cascudo, com itens exclusivos do personagem.

Expresso de Harry Potter

A equipe da saga "Harry Potter" trará uma réplica oficial do Expresso de Hogwarts, ao lado da loja temática. O ator Mark Williams, que interpreta Arthur Weasley, pai do personagem Ron Weasley nos filmes, também estará na feira no sábado para encontro com fãs.

Disney Bia

A série do Disney Channel "Disney Bia" promoverá ações especiais e contará com a presença da protagonista e atriz brasileira Isabela Souza.

Turma da Mônica

Novidades da Mauricio de Sousa Produções para 2020 serão anunciadas na sexta-feira, no maior palco da feira. Maurício de Sousa também participará de uma entrevista aberta no sábado. Além disso, no estande da MSP, haverá ativações instagramáveis e brindes.

1ª vez da Telecine

Pela primeira vez com estande no festival, a Telecine terá ativações surpresas dedicadas aos gêneros do cinema comédia, terror, aventura, animação e sci-fi.

Homenagem a Chorão

Um painel sobre o documentário "Chorão: Marginal Alado" acontece na quinta-feira, com presença do diretor, produtor e roteirista.

Demônio de "Lucifer"

A atriz Lesley-Ann Brandt, que interpreta a demônio Mazikeen em "Lúcifer", fala sobre a série e outros projetos na sexta-feira.

Quadrinistas de peso

Diariamente acontecerão conversas com profissionais do mundo dos quadrinhos, como Laerte (na quinta e domingo), Charlie Adlard (ilustrador de "The Walking Dead", na sexta), Frank Quitely (quinta), Mike McKone (artista de "Jovens Titãs", "Homem-Aranha" e "Vingadores", no sábado) e os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá (domingo). A Iron Studios também anuncia suas novidades para 2020 no mundo dos bonecos de ação.

Final do Just Dance M.A.C Challenge

Um dos principais games da Ubisoft tem suas finais brasileiras marcadas para sábado, na CCXP. Os vencedores têm vaga garantida no campeonato sul-americano de "Just Dance", que acontece em março de 2020, também no Brasil.

35 anos de Dragon Ball

Um painel no sábado reunirá os dubladores de Goku criança e adulto, Majin Boo, Bulma e Kuririn para relembrar grandes momentos da saga e contar histórias de bastidores.

Influenciadores digitais

Fábio Porchat, Cauê Moura, Rafinha Bastos e PC Siqueira são alguns dos influenciadores digitais que serão recebidos no palco exclusivo para o assunto, Creators by Trigg. Aqui também acontecerão rodas de conversas sobre temas como a representatividade, toxicidade e até as Olímpiadas de Tóquio de 2020. O ex-Globo Otaviano Costa ainda estará presente para uma conversa sobre transição da TV para o digital.

Torneios de jogos ao vivo

Diversos torneios serão disputados nos quatro dias da CCXP, como dos jogos RPG "Dunegon&Dragons" e "CS:GO".

Shows todos os dias