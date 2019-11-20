Daisy Ridley e John Boyega de 'Star Wars' confirmam presença na CCXP

Com os ingressos esgotados, a Comic Con Experience anuncia um painel dedicado ao filme "Star Wars: A Ascensão Skywalker", longa que estreia em dezembro nos cinemas. Os protagonistas Daisy Ridley (Rey) John Boyega (Finn) e Oscar Isaac (Poe Dameron) já confirmaram presença. A produtora do filme Kathleen Kennedy também virá a São Paulo.
O filme que estreia dia 19 do próximo mês é uma sequência de "Star Wars: Os Últimos Jedi", lançado em 2017, história que é entendida, por sua vez, como uma continuação de "Star Wars Episódio V: O Império Contra Ataca" (1980).
O filme apresenta Rey (Daisy Ridley), que tem fortes sinais de que pode controlar a Força, enquanto Luke Skywalker (Mark Hamill) vive isolado em um planeta distantes. O desejo dela de aprender o estilo dos Jedi força Luke a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Enquanto isso, Kylo Ren (Adam Driver) lidera a Primeira Ordem para um ataque total contra Leia e a Resistência pela supremacia da galáxia.
O evento de cultura pop entre os dias 5 e 8 de dezembro.
ETERNA PRINCESA LEIA
Mesmo após a morte de Carrie Fischer, a atriz continua aparecendo nos filmes. Em maio deste ano, a revista Vanity Fair revelou que a princesa Léia estará também neste novo filme.
A morte de Carrie Fischer, a princesa Leia, em 2016, ainda é sentida pelos produtores do filme. Tanto que o diretor J. J. Abrams deu um jeito que incluí-la na história, já que a personagem é uma das últimas sobreviventes da família Skywalker. "De repente, eu encontrei a resposta impossível de uma pergunta também impossível", afirma Abrams à revista.
O diretor lembrou que tinha uma sobra das filmagens de "O Despertar da Força" e fez um quebra-cabeça para conseguir as mesmas falas de Carrie e fazê-las ter sentido na nova história. Tudo isso porque ele achou que não fazia mais sentido ter uma versão digital da atriz, como ocorreu em "Rogue One" (2016).
Fontes próximas da revista dão conta de que a ordem Jedi terá uma disputa com os Sith, seguidores do lado negro da Força. Nessa luta, o personagem Finn (John Boyega) se dedicará de vez à Resistência.