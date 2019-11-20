Daisy Ridley e John Boyega de 'Star Wars' confirmam presença na CCXP

John Boyega e Daisy Ridley em Star Wars: A Ascensão Skywalker Crédito: Divulgação

Com os ingressos esgotados, a Comic Con Experience anuncia um painel dedicado ao filme "Star Wars: A Ascensão Skywalker", longa que estreia em dezembro nos cinemas. Os protagonistas Daisy Ridley (Rey) John Boyega (Finn) e Oscar Isaac (Poe Dameron) já confirmaram presença. A produtora do filme Kathleen Kennedy também virá a São Paulo.

O filme que estreia dia 19 do próximo mês é uma sequência de "Star Wars: Os Últimos Jedi", lançado em 2017, história que é entendida, por sua vez, como uma continuação de "Star Wars Episódio V: O Império Contra Ataca" (1980).

O filme apresenta Rey (Daisy Ridley), que tem fortes sinais de que pode controlar a Força, enquanto Luke Skywalker (Mark Hamill) vive isolado em um planeta distantes. O desejo dela de aprender o estilo dos Jedi força Luke a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Enquanto isso, Kylo Ren (Adam Driver) lidera a Primeira Ordem para um ataque total contra Leia e a Resistência pela supremacia da galáxia.

O evento de cultura pop entre os dias 5 e 8 de dezembro.

ETERNA PRINCESA LEIA

Mesmo após a morte de Carrie Fischer, a atriz continua aparecendo nos filmes. Em maio deste ano, a revista Vanity Fair revelou que a princesa Léia estará também neste novo filme.

A morte de Carrie Fischer, a princesa Leia, em 2016, ainda é sentida pelos produtores do filme. Tanto que o diretor J. J. Abrams deu um jeito que incluí-la na história, já que a personagem é uma das últimas sobreviventes da família Skywalker. "De repente, eu encontrei a resposta impossível de uma pergunta também impossível", afirma Abrams à revista.

O diretor lembrou que tinha uma sobra das filmagens de "O Despertar da Força" e fez um quebra-cabeça para conseguir as mesmas falas de Carrie e fazê-las ter sentido na nova história. Tudo isso porque ele achou que não fazia mais sentido ter uma versão digital da atriz, como ocorreu em "Rogue One" (2016).