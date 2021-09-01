Nos Tempos do Imperador: looks roubam a cena na trama das seis Crédito: TV Globo/Montagem

O figurino da novela "Nos Tempos do Imperador" é um capítulo à parte. A trama das 6, da TV Globo, traz com detalhes os traços da moda no século XIX. Bordados, cintura marcada, mantilhas, trajes de montaria e joias ditam detalhes das roupas de época vestidas pelas personagens.

Beth Filipecki assina, com Renaldo Machado, o rico figurino de ‘Nos Tempos do Imperador’. Por se tratar de uma história fictícia, mas com alguns personagens reais, o compromisso do figurino é com a honestidade.

Segundo Beth, assim como a trama e as demais áreas de produção, a intenção é que, com base nas pesquisas e na história real, o público tenha a oportunidade de ver figurinos da época e conheça mais sobre os personagens. A produção das roupas é toda feita nos Estúdios Globo, sendo 70% do material oriundo do acervo, que passa por uma customização em função dos tons da novela.

"Fizemos um reaproveitamento total do acervo, mas mexemos nesse original. Também estamos evitando produzir lixo. Tecemos os fios na medida, e estamos construindo um figurino sustentável", destaca Beth. Outra curiosidade é que cada personagem feminina tem uma cor predominante nas roupas, de acordo com seu perfil.

CONFIRA OS DETALHES DOS FIGURINOS DE QUATRO PERSONAGENS

IMPERATRIZ TERESA CRISTINA

A Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella) segue o estilo comedido do Imperador, com vestidos em tom azul e diferentes perucas, que variam o penteado. "Uma particularidade em relação ao figurino da primeira fase é o uso das golinhas de rendas de família, feitas à mão com o tradicional acabamento de broches e pequenos brincos e que, em conjunto, compõe com decoro e elegância discreta a imagem materna como soberana", explica a figurinista



'Nos Tempos do Imperador': Leticia Sabatella vive a imperatriz Thereza Cristina Crédito: TV Globo/Paulo Belote

PRINCESA LEOPOLDINA

A princesa Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphao) surge de lilás, e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso), de azul claro.



Nos Tempos do Imperador: Melissa Nóbrega (criança) e Bruna Griphao (na fase adulta) interpretam a princesa Leopoldina Crédito: TV Globo

CONDESSA DE BARRAL

A Condessa de Barral (Mariana Ximenes), por sua vez, foi criada para que tivesse muita distinção, vivesse e soubesse se portar em qualquer lugar, assim como se vestir em diferentes ocasiões, sem exageros. Mariana Ximenes escureceu o cabelo para interpretá-la, usa lentes escuras e conta com cinco perucas diferentes, que mudam de acordo com os penteados. Os vestidos da Condessa são de seda pura, mais sofisticados, em tons predominantemente verdes.



Nos Tempos do Imperador: Mariana Ximenes é a Condessa de Barral Crédito: TV Globo/Instagram/@marixioficial

PILAR

A destemida Pilar (Gabriela Medvedovski) tem um figurino que busca traduzir o empoderamento da mulher. A personagem é mais despojada e não usa espartilhos. O amarelo é a cor escolhida para ela, em tecidos mais rústicos e com elementos masculinos, simbolizando sua luta por espaços que, na época, não eram das mulheres. “Ela representa a luz solar, a ideia da esperança, o que reproduz a liberdade. É progressista, está com a cabeça voltada para ser a primeira médica do Brasil. Junto com a irmã Dolores (Daphne Bozaski) foi criada sem mãe e sem afeto, por isso construímos um figurino mais seco, sem bordados, enquanto estão na fazenda”, conta Beth.

