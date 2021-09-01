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Moda

Nos Tempos do Imperador: looks roubam a cena na trama das seis

Bordados, cintura marcada, mantilhas, trajes de montaria e joias ditam detalhes das roupas de época

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 17:36
Nos Tempos do Imperador: looks roubam a cena na trama das seis
Nos Tempos do Imperador: looks roubam a cena na trama das seis Crédito: TV Globo/Montagem
O figurino da novela "Nos Tempos do Imperador" é um capítulo à parte. A trama das 6, da TV Globo, traz com detalhes os traços da moda no século XIX. Bordados, cintura marcada, mantilhas, trajes de montaria e joias ditam detalhes das roupas de época vestidas pelas personagens.
Beth Filipecki assina, com Renaldo Machado, o rico figurino de ‘Nos Tempos do Imperador’. Por se tratar de uma história fictícia, mas com alguns personagens reais, o compromisso do figurino é com a honestidade.
Segundo Beth, assim como a trama e as demais áreas de produção, a intenção é que, com base nas pesquisas e na história real, o público tenha a oportunidade de ver figurinos da época e conheça mais sobre os personagens. A produção das roupas é toda feita nos Estúdios Globo, sendo 70% do material oriundo do acervo, que passa por uma customização em função dos tons da novela.

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"Fizemos um reaproveitamento total do acervo, mas mexemos nesse original. Também estamos evitando produzir lixo. Tecemos os fios na medida, e estamos construindo um figurino sustentável", destaca Beth. Outra curiosidade é que cada personagem feminina tem uma cor predominante nas roupas, de acordo com seu perfil.

CONFIRA OS DETALHES DOS FIGURINOS DE QUATRO PERSONAGENS

  • IMPERATRIZ TERESA CRISTINA
  • A Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella) segue o estilo comedido do Imperador, com vestidos em tom azul e diferentes perucas, que variam o penteado. "Uma particularidade em relação ao figurino da primeira fase é o uso das golinhas de rendas de família, feitas à mão com o tradicional acabamento de broches e pequenos brincos e que, em conjunto, compõe com decoro e elegância discreta a imagem materna como soberana", explica a figurinista
'Nos Tempos do Imperador': Leticia Sabatella vive a imperatriz Thereza Cristina
'Nos Tempos do Imperador': Leticia Sabatella vive a imperatriz Thereza Cristina Crédito: TV Globo/Paulo Belote
  • PRINCESA LEOPOLDINA
  • A princesa Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphao) surge de lilás, e Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso), de azul claro.
Nos Tempos do Imperador: Melissa Nóbrega (criança) e Bruna Griphao (na fase adulta) interpretam a princesa Leopoldina
Nos Tempos do Imperador: Melissa Nóbrega (criança) e Bruna Griphao (na fase adulta) interpretam a princesa Leopoldina Crédito: TV Globo
  • CONDESSA DE BARRAL
  • A Condessa de Barral (Mariana Ximenes), por sua vez, foi criada para que tivesse muita distinção, vivesse e soubesse se portar em qualquer lugar, assim como se vestir em diferentes ocasiões, sem exageros. Mariana Ximenes escureceu o cabelo para interpretá-la, usa lentes escuras e conta com cinco perucas diferentes, que mudam de acordo com os penteados. Os vestidos da Condessa são de seda pura, mais sofisticados, em tons predominantemente verdes.
Nos Tempos do Imperador: Mariana Ximenes é a Condessa de Barral
Nos Tempos do Imperador: Mariana Ximenes é a Condessa de Barral Crédito: TV Globo/Instagram/@marixioficial
  • PILAR
  • A destemida Pilar (Gabriela Medvedovski) tem um figurino que busca traduzir o empoderamento da mulher. A personagem é mais despojada e não usa espartilhos. O amarelo é a cor escolhida para ela, em tecidos mais rústicos e com elementos masculinos, simbolizando sua luta por espaços que, na época, não eram das mulheres. “Ela representa a luz solar, a ideia da esperança, o que reproduz a liberdade. É progressista, está com a cabeça voltada para ser a primeira médica do Brasil. Junto com a irmã Dolores (Daphne Bozaski) foi criada sem mãe e sem afeto, por isso construímos um figurino mais seco, sem bordados, enquanto estão na fazenda”, conta Beth.
Nos Tempos do Imperador: Pilar (Gabriela Medvedovski)
Nos Tempos do Imperador: Pilar (Gabriela Medvedovski) Crédito: Camilla Maia/TV Globo

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