Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Mariana Ximenes e Selton Mello gravam novela 'Nos Tempos do Imperador' na praia

Leticia Sabatella e Bruna Griphao também participam das filmagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:05

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:05

Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II ( Selton Mello ) e Teresa Cristina ( Leticia Sabatella )
Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II ( Selton Mello ) e Teresa Cristina ( Leticia Sabatella ) Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Os atores Mariana Ximenes, Selton Mello, Leticia Sabatella e Bruna Griphao gravam nesta terça (15) cenas da novela "Nos Tempos do Imperador", da Globo, na praia de Abricó, na zona oeste do Rio. Os artistas usam trajes de época nas filmagens, já que a trama trata do Brasil nos anos 1800 e sua política monárquica, dando continuidade à novela "Novo Mundo", exibida em 2017 e reprisada ano passado.
Prevista inicialmente para o fim de março de 2020, a estreia da história escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão já foi adiada algumas vezes por causa da pandemia do novo coronavírus. Em março, em anúncio na TV, a Globo disse que "Nos Tempos do Imperador" vai ao ar a partir de agosto deste ano. Atualmente, na faixa das 18h é reprisada "A Vida da Gente" (2011)
Se em "Novo Mundo" Caio Castro interpretava D. Pedro 1° em um cenário de luta pela Independência do Brasil, a nova produção marca o retorno de Selton Mello às novelas após 20 anos longe delas. O último papel do ator foi como Abelardo, em "Força de um Desejo", em 2000.
Como D. Pedro 2°, o ator dará vida ao viajante imperador, querido pelo povo, que trabalha pelo progresso do país e para ampliar os horizontes da população investindo na educação. Ao lado dele está a imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), com quem tem as filhas Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão) e Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso), fruto de um casamento político.
Elas são ensinadas por uma mulher moderna, a Condessa de Barral Luísa (Mariana Ximenes), que desestrutura D. Pedro 2° com a força e beleza.
"Voltar às novelas 20 anos depois, dando vida a um personagem mitológico de nossa história, sempre me dá insônia e medo. Mas tudo isso é combustível para ir além", disse o ator em entrevista ao F5 em 2020.

Veja Também

Gravação da novela 'Nos Tempos do Imperador' é retomada pela Globo

Selton Mello diz que 'Nos Tempos do Imperador' vai iluminar os pensamentos sobre o Brasil

Globo amplia para um mês a paralisação das gravações de novelas e séries

Mello viverá o personagem em diferentes fases, desde o fim de sua juventude até os momentos próximos a sua morte, passando por uma caracterização feita em detalhes que acompanha cada um desses períodos de sua vida. Quanto à construção interna, Mello diz que assistir a Caio Castro e Letícia Colin como D. Predo 1º e Maria Leopoldina, em "Novo Mundo", foi essencial.
"Acho que o público vai se encantar com a trama, com as escolhas dos autores e da direção, e se impressionará com as semelhanças estruturais de nosso país, mesmo tendo passado mais de 150 anos", afirmou Mello.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Televisão Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados