Gravação da novela 'Nos Tempos do Imperador' é retomada pela Globo

Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II ( Selton Mello ) e Teresa Cristina ( Leticia Sabatella ) Crédito: João Miguel Júnior/Globo

As gravações da novela "Nos Tempos do Imperador", paralisadas em março por causa da pandemia do novo coronavírus, foram retomadas. Segundo nota da Globo, até o momento, as filmagens acontecem apenas na cidade cenográfica, dentro dos Estúdios Globo, com "equipes reduzidas e seguindo todos os protocolos de segurança".

A trama de época, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, foi a última entre as novelas inéditas da emissora a ter as gravações reiniciadas. "Amor de Mãe" e "Salve-se Quem Puder", por exemplo, voltaram em agosto - no caso da história de Lourdes (Regina Casé), as filmagens já foram até encerradas.

Programa inicialmente para estrear no dia 30 de março, "Nos Tempos do Imperador" só deve ser exibida a partir de 2021. O enredo mostra o Brasil nos anos 1800 e sua política monárquica, dando continuidade à novela "Novo Mundo", exibida em 2017.