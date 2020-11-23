Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Gravação da novela 'Nos Tempos do Imperador' é retomada pela Globo

Emissora diz que filmagens acontecem com equipes reduzidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 14:50

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:50

Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II ( Selton Mello ) e Teresa Cristina ( Leticia Sabatella )
Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II ( Selton Mello ) e Teresa Cristina ( Leticia Sabatella ) Crédito: João Miguel Júnior/Globo
As gravações da novela "Nos Tempos do Imperador", paralisadas em março por causa da pandemia do novo coronavírus, foram retomadas. Segundo nota da Globo, até o momento, as filmagens acontecem apenas na cidade cenográfica, dentro dos Estúdios Globo, com "equipes reduzidas e seguindo todos os protocolos de segurança".
A trama de época, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, foi a última entre as novelas inéditas da emissora a ter as gravações reiniciadas. "Amor de Mãe" e "Salve-se Quem Puder", por exemplo, voltaram em agosto - no caso da história de Lourdes (Regina Casé), as filmagens já foram até encerradas.
Programa inicialmente para estrear no dia 30 de março, "Nos Tempos do Imperador" só deve ser exibida a partir de 2021. O enredo mostra o Brasil nos anos 1800 e sua política monárquica, dando continuidade à novela "Novo Mundo", exibida em 2017.
A nova produção é protagonizada por Selton Mello. Como D. Pedro 2°, o ator dará vida ao viajante imperador, querido pelo povo, que trabalha pelo progresso do país e para ampliar os horizontes da população investindo na educação. Ao lado dele está a imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), com quem tem as filhas Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão) e Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso), fruto de um casamento político. Elas são ensinadas por uma mulher moderna, a Condessa de Barral Luísa (Mariana Ximenes), que desestrutura D. Pedro 2° com a força e beleza.

Veja Também

Regina Casé grava cenas finais de 'Amor de Mãe' e relata ter feito 30 testes de Covid

'Amor de Mãe': Thiago Martins posta foto em último dia de gravação

"Amor de Mãe" e "Salve-se" retomam gravações na Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados