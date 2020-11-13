'Amor de Mãe': Thiago Martins posta foto em último dia de gravação

Ator Thiago Martins, o Ryan da novela Amor de Mãe Crédito: João Cotta / TV Globo/Divulgação

Thiago Martins se despediu das gravações da novela Amor de Mãe e marcou a ocasião com uma foto em seu Instagram, publicada nesta sexta-feira, 13.

O ator prestou uma homenagem ao elenco que interpreta a família do seu personagem, Ryan, na trama. Na foto, ele aparece ao lado de Regina Casé, Nanda Costa, Chay Suede, e outros atores.

"Ontem foi o último dia de gravação, último dia tendo essa galera como família na arte, mas na vida real, continuaremos sendo. Já tô com saudade. #AmordeMãe", escreveu Thiago na legenda da publicação.

A novela das 9 da Globo foi interrompida em março deste ano devido à pandemia da covid-19 e retomou as gravações no mês de agosto, com novo protocolo de segurança para prevenir o contágio.