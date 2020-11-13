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Novela

'Amor de Mãe': Thiago Martins posta foto em último dia de gravação

'Já estou com saudade', escreveu em homenagem ao elenco o ator que interpretou o personagem Ryan na trama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 19:46

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 19:46

Ator Thiago Martins, o Ryan da novela Amor de Mãe
Ator Thiago Martins, o Ryan da novela Amor de Mãe Crédito: João Cotta / TV Globo/Divulgação
Thiago Martins se despediu das gravações da novela Amor de Mãe e marcou a ocasião com uma foto em seu Instagram, publicada nesta sexta-feira, 13.
O ator prestou uma homenagem ao elenco que interpreta a família do seu personagem, Ryan, na trama. Na foto, ele aparece ao lado de Regina Casé, Nanda Costa, Chay Suede, e outros atores.
"Ontem foi o último dia de gravação, último dia tendo essa galera como família na arte, mas na vida real, continuaremos sendo. Já tô com saudade. #AmordeMãe", escreveu Thiago na legenda da publicação.
A novela das 9 da Globo foi interrompida em março deste ano devido à pandemia da covid-19 e retomou as gravações no mês de agosto, com novo protocolo de segurança para prevenir o contágio.
Com apenas 23 capítulos a mais, focando nos enredos principais e incorporando o coronavírus na narrativa, a previsão é que a história de Manuela Dias volte a ser transmitida em 2021.

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