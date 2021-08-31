Nos Tempos do Imperador: 2ª fase terá capixaba no elenco

Vestido de Barão de Mauá, Charles Fricks posa ao lado de Michel Gomes nos bastidores de "Nos Tempos do Imperador" Crédito: Instagram/@charlesfricks

Tem capixaba pronto para brilhar na telinha da TV Globo. Ocupando o horário das seis, a trama de "Nos Tempos do Imperador" terá uma passagem de tempo em breve. Nesta segunda fase da trama, prevista para setembro, teremos o ator Charles Fricks vivendo o Barão de Mauá.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o ator de 49 anos dará vida a um nome importante da história do país: Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Segundo Fricks, ele entrará em cena por volta do capítulo 30 na trama.

O ator capixaba Charles Fricks Crédito: Arquivo pessoal

Apesar de a sinopse da TV Globo trazer apenas a informação que ele é um deputado que se opõe a Tonico (Alexandre Nero), o personagem histórico tem muito mais a contar. O Barão de Mauá era um abolicionista e foi o responsável pela abertura de diversas empresas no país. Além disso, ele foi incentivador da implantação de ferrovias, ajudou na lei Eusébio de Queirós, que extinguiu o tráfico de escravos, e fundou o Banco do Brasil.

"Eu pesquisei os acontecimentos do período em que ele viveu. É uma responsabilidade fazer alguém que realmente existiu. Mas não posso ficar pensando nisso o tempo todo para não me travar", disse o ator ao Jornal Extra.