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Novela

Nos Tempos do Imperador: 2ª fase terá capixaba no elenco

Charles Fricks vai dar vida ao Barão de Mauá. Nova etapa começa em setembro

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:09

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

31 ago 2021 às 15:09
Vestido de Barão de Mauá, Charles Fricks posa ao lado de Michel Gomes nos bastidores de
Vestido de Barão de Mauá, Charles Fricks posa ao lado de Michel Gomes nos bastidores de "Nos Tempos do Imperador" Crédito: Instagram/@charlesfricks
Tem capixaba pronto para brilhar na telinha da TV Globo. Ocupando o horário das seis, a trama de "Nos Tempos do Imperador" terá uma passagem de tempo em breve. Nesta segunda fase da trama, prevista para setembro, teremos o ator Charles Fricks vivendo o Barão de Mauá.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o ator de 49 anos dará vida a um nome importante da história do país: Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Segundo Fricks, ele entrará em cena por volta do capítulo 30 na trama.
O ator capixaba Charles Fricks
O ator capixaba Charles Fricks Crédito: Arquivo pessoal
Apesar de a sinopse da TV Globo trazer apenas a informação que ele é um deputado que se opõe a Tonico (Alexandre Nero), o personagem histórico tem muito mais a contar. O Barão de Mauá era um abolicionista e foi o responsável pela abertura de diversas empresas no país. Além disso, ele foi incentivador da implantação de ferrovias, ajudou na lei Eusébio de Queirós, que extinguiu o tráfico de escravos, e fundou o Banco do Brasil.
"Eu pesquisei os acontecimentos do período em que ele viveu. É uma responsabilidade fazer alguém que realmente existiu. Mas não posso ficar pensando nisso o tempo todo para não me travar", disse o ator ao Jornal Extra.
Em sua página na Wikipedia, Charles iniciou a carreira em grupos de teatro de Cachoeiro, antes de morar nos Estados Unidos. Em sua volta ao país, investiu nos cursos de teatro e garantiu participações importantes em tramas da TV como a minissérie "Chiquinha Gonzaga" e "Sob Pressão". No cinema, ficou conhecido por atuar em obras como "Quase Dois Irmãos" (2004), "Chico Xavier" (2010) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010).

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